Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава

Фото:
В минздраве Нижегородской области прокомментировали ситуацию с жительницей Бора, которая пожаловалась на отказ в прикреплении к поликлинике после переезда в Нижний Новгород. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Как показала проверка, сбой произошёл из-за того, что сотрудник регистратуры не придерживался установленного порядка. В минздраве признали ошибку и сообщили, что женщине уже принесли извинения. Теперь она официально прикреплена к поликлинике ГКБ №38.
При этом в ведомстве отметили, что грубости со стороны сотрудников медучреждений не зафиксировано. В обоих случаях пациентке давали ответы в корректной и вежливой форме.
В ближайшее время министерство напомнит всем подведомственным учреждениям, как правильно оформлять прикрепление пациентов.
Ранее сообщалось, что 71 млн рублей направит правительство РФ на зарплаты нижегородских медиков.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+