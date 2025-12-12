Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава Общество

Фото: Александр Воложанин

В минздраве Нижегородской области прокомментировали ситуацию с жительницей Бора, которая пожаловалась на отказ в прикреплении к поликлинике после переезда в Нижний Новгород. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Как показала проверка, сбой произошёл из-за того, что сотрудник регистратуры не придерживался установленного порядка. В минздраве признали ошибку и сообщили, что женщине уже принесли извинения. Теперь она официально прикреплена к поликлинике ГКБ №38.

При этом в ведомстве отметили, что грубости со стороны сотрудников медучреждений не зафиксировано. В обоих случаях пациентке давали ответы в корректной и вежливой форме.

В ближайшее время министерство напомнит всем подведомственным учреждениям, как правильно оформлять прикрепление пациентов.

