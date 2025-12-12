Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 12:30Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава
12 декабря 2025 11:54Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы
12 декабря 2025 11:27Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
12 декабря 2025 09:29В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия"
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
Общество

Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава

12 декабря 2025 12:30 Общество
Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава

Фото: Александр Воложанин

В минздраве Нижегородской области прокомментировали ситуацию с жительницей Бора, которая пожаловалась на отказ в прикреплении к поликлинике после переезда в Нижний Новгород. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Как показала проверка, сбой произошёл из-за того, что сотрудник регистратуры не придерживался установленного порядка. В минздраве признали ошибку и сообщили, что женщине уже принесли извинения. Теперь она официально прикреплена к поликлинике ГКБ №38.

При этом в ведомстве отметили, что грубости со стороны сотрудников медучреждений не зафиксировано. В обоих случаях пациентке давали ответы в корректной и вежливой форме.

В ближайшее время министерство напомнит всем подведомственным учреждениям, как правильно оформлять прикрепление пациентов.

Ранее сообщалось, что 71 млн рублей направит правительство РФ на зарплаты нижегородских медиков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы Минздрав Поликлиника
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 16:51Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря
10 декабря 2025 17:42Вторая "Клиника памяти" начала работать в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 07:00Детскую поликлинику построят в Новинках до 2030 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных