Замена путей от Комсомольской площади до парка "Дубки" начнется 15 декабря Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

С 15 декабря в Нижнем Новгороде стартует масштабный ремонт трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки". Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты", которая занимается реализацией проекта.

На период проведения работ движение трамваев №3 и №21 приостанавливается. Вместо них можно пользоваться автобусами маршрутов №20, 40, 58, 64, 81 и 83.

Старые рельсы на этом отрезке проложили ещё в 1926 году, и с тех пор капитального обновления не было — только частичный ремонт в 2008 году. Сейчас предстоит полностью заменить 8,3 км путей, а заодно обновить и контактную сеть.

Завершить все работы планируют к ноябрю 2026 года. После этого трамваи снова будут ходить по привычному маршруту.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайной линии на Зеленском съезде завершат в мае 2026 года.