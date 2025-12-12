Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 15:45Перевозчиков еще на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 15:29Около 200 нижегородцев вступили мобилизационный резерв "БАРС-НН"
12 декабря 2025 15:13Пациенты жалуются на "гинекологию" в больнице Заволжья: что говорят врачи
12 декабря 2025 14:31T2 в 4 раза ускорила брендирование партнерских точек благодаря новому сервису
12 декабря 2025 14:15Двое нижегородцев пойдут под суд по делу об отходах станции аэрации
12 декабря 2025 13:59Замена путей от Комсомольской площади до парка "Дубки" начнется 15 декабря
12 декабря 2025 13:41Дорожную разметку обновят на 450 улицах Нижнего Новгорода в 2026 году
12 декабря 2025 13:19Павел Ястребов доложил в Госдуме о запуске региональной производственной аптеки
12 декабря 2025 13:17Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность
12 декабря 2025 13:08Нарколог предупредил нижегородцев о вреде конфет с алкогольной начинкой
Общество

Пациенты жалуются на "гинекологию" в больнице Заволжья: что говорят врачи

12 декабря 2025 15:13 Общество
Пациенты жалуются на гинекологию в больнице Заволжья: что говорят врачи

В Волжском межрайонном медицинском центре ответили на жалобы жителей Заволжья о проблемах в медицинском обслуживании. Гинекологическое отделение городской больницы Заволжья функционирует штатно, сообщили НИА "Нижний Новгород" в межрайонном медцентре.

В отделении круглосуточно работают восемь коек, что, по словам специалистов, полностью соответствует текущим потребностям пациенток.

В ближайшей перспективе планируется переместить гинекологические койки в непосредственную близость к акушерскому отделению.

При этом будет строго соблюдено разделение потоков: беременные женщины и пациентки с гинекологическими заболеваниями будут размещаться и обслуживаться отдельно.

Ранее сообщалось, что жительницу Бора прикрепили к нижегородской поликлинике после жалобы и вмешательства минздрава.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Жалобы Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 16:51Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
10 декабря 2025 17:42Вторая "Клиника памяти" начала работать в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных