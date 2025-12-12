Пациенты жалуются на "гинекологию" в больнице Заволжья: что говорят врачи

В Волжском межрайонном медицинском центре ответили на жалобы жителей Заволжья о проблемах в медицинском обслуживании. Гинекологическое отделение городской больницы Заволжья функционирует штатно, сообщили НИА "Нижний Новгород" в межрайонном медцентре.
В отделении круглосуточно работают восемь коек, что, по словам специалистов, полностью соответствует текущим потребностям пациенток.
В ближайшей перспективе планируется переместить гинекологические койки в непосредственную близость к акушерскому отделению.
При этом будет строго соблюдено разделение потоков: беременные женщины и пациентки с гинекологическими заболеваниями будут размещаться и обслуживаться отдельно.
Ранее сообщалось, что жительницу Бора прикрепили к нижегородской поликлинике после жалобы и вмешательства минздрава.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+