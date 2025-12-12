Пациенты жалуются на "гинекологию" в больнице Заволжья: что говорят врачи Общество

В Волжском межрайонном медицинском центре ответили на жалобы жителей Заволжья о проблемах в медицинском обслуживании. Гинекологическое отделение городской больницы Заволжья функционирует штатно, сообщили НИА "Нижний Новгород" в межрайонном медцентре.

В отделении круглосуточно работают восемь коек, что, по словам специалистов, полностью соответствует текущим потребностям пациенток.

В ближайшей перспективе планируется переместить гинекологические койки в непосредственную близость к акушерскому отделению.

При этом будет строго соблюдено разделение потоков: беременные женщины и пациентки с гинекологическими заболеваниями будут размещаться и обслуживаться отдельно.

