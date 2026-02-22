Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Афиша

Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде 23 февраля

22 февраля 2026 16:16 Афиша
Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде 23 февраля

Озвучена программа мероприятий (0+), посвященных Дню защитника Отечества. Праздничные события пройдут в парках, музеях, Домах культуры и библиотеках, сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

23 февраля днем нижегородский парк Победы представит в помещении ТЮЗа экспозицию исторического стрелкового оружия. Экскурсоводы расскажут посетителям о представленных образцах. По словам организаторов, экспонаты можно будет подержать в руках и сделать фото.

В этот же день парк "Швейцария" проведет программу "Спортивный десант". На Центральной площади (остановка "Медицинский институт") запланированы детский и взрослый забеги с разминкой и награждением. В "Детском центре" (остановка "Аквапарк") откроется выставка отечественного оружия и снаряжения, а также пройдут мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, оказанию первой помощи, пользованию противогазом и работе на раритетной военной радиостанции.

Выставки и спектакли, посвященные праздник, также состоятся в городских музеях и театрах.

23 февраля в "Домике Каширина" пройдет занятие "В солдаты пойдешь али в чиновники?" с мастер-классом по оригами. Специалисты музея познакомят гостей с миром героя повести "Детство" и детскими воспоминаниями Максима Горького. В завершение участники создадут фигурку солдата в технике оригами. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.

В этот же день артисты Камерного музыкального театра им. В.Т. Степанова представят музыкальную комедию "Небесный тихоход" (12+) в ДК "Красное Сормово". Спектакль доступен по "Пушкинской карте".

25 февраля в театре "Вера" состоится театрализованное представление "Операция "Дети"" (16+), посвященное подвигу трех молодых женщин в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года они вывели с территории Смоленщины более тысячи детей, которых принял и вырастил город Горький. Постановка также доступна по "Пушкинской карте".

Кроме того, в течение всего февраля тематические мероприятия проходят в библиотеках и Домах культуры Нижнего Новгорода. Подробное расписание смотрите на сайте мэрии. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных