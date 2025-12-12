Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в декабре

Фото:
Предприниматели и самозанятые Нижегородской области приглашаются для участия в ярмарках «Покупайте нижегородское» в декабре, которые пройдут в Шахунье и рабочем поселке Ковернино.
Организация ярмарок «Покупайте нижегородское» ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Участие в ярмарках «Покупайте нижегородское» позволяет местным предпринимателям и самозанятым представить товары ручной работы, изделия народных промыслов, сельхозтовары и продукты питания. При этом представители бизнеса могут получить бесплатное место, а жители – приобрести продукцию без дополнительных наценок. В декабре ярмарки пройдут в Шахунском и Ковернинском округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.
Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома.
График проведения ярмарок:
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
