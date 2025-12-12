Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в декабре

12 декабря 2025 11:50 Общество
Две ярмарки Покупайте нижегородское пройдут в регионе в декабре

Фото: минпром Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области приглашаются для участия в ярмарках «Покупайте нижегородское» в декабре, которые пройдут в Шахунье и рабочем поселке Ковернино.

Организация ярмарок «Покупайте нижегородское» ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Участие в ярмарках «Покупайте нижегородское» позволяет местным предпринимателям и самозанятым представить товары ручной работы, изделия народных промыслов, сельхозтовары и продукты питания. При этом представители бизнеса могут получить бесплатное место, а жители – приобрести продукцию без дополнительных наценок. В декабре ярмарки пройдут в Шахунском и Ковернинском округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома.

График проведения ярмарок:

  • 19 декабря - Ковернинский округ, центральная площадь поселка Ковернино, ул. Карла Маркса, между сквером «Молодежный» и детской площадкой (зимняя выставка-ярмарка «Ковернинское подворье»);
  • 28 декабря – Шахунский округ, Шахунья, пл. Советская («Новогодняя ярмарка»).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных