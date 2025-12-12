Нижегородская область приняла участие в Форуме ветеранов СВО "Вместе победим!" Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

12 ветеранов СВО из Нижегородской области приняли участие в Форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим!», который прошел в Национальном центре «Россия». Среди участников форума – ветераны специальной военной операции и других конфликтов, участники кадровой программы «Время героев» и региональных программ для защитников, члены семей бойцов.

Как отметили организаторы, форум «Вместе победим!» – это ключевая площадка для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции ветеранов в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям.

Приветствие президента России Владимира Путина участникам форума зачитала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Поддержка защитников Отечества – наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества. И потому отрадно, что нынешняя встреча объединила в Национальном центре «Россия» участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, представителей органов власти, некоммерческих организаций, деловых и экспертных кругов, средств массовой информации из многих регионов страны», – говорится в приветствии президента РФ.

В рамках форума на различных дискуссионных площадках выступили представители Администрации президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Русской православной церкви, руководители министерств и ведомств, а также представители экспертного сообщества.

Так, на форуме «Вместе победим» прошла пленарная сессия, посвященная формированию эффективной системы поддержки ветеранов СВО. Ее участниками стали статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова; первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина; Герой России Максим Бахарев.

«Герои своим примером показывают значимость главных ценностей, которые лежат в основе российского общества: любви к Родине, взаимопомощи, преданности высоким идеалам. Желаю каждому из наших ребят сил, чтобы применить все свои навыки в мирной жизни и оказать поддержку тем, кто будет возвращаться домой со специальной военной операции. Для нас важно мнение ветеранов, их участие, вовлеченность в деятельность фонда «Защитники Отечества» и в целом в работу государства», – отметила Анна Цивилева.

Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся медицинской и психологической реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства, мер государственной поддержки, направленных на обеспечение возможности для активной и полноценной жизни ветеранов специальной военной операции.

«Участие в форуме в составе делегации от Нижегородской области – это уникальная возможность представить родной регион на мероприятии федерального масштаба. Программа была очень насыщенной – спасибо организаторам за проделанную работу», - поделился ветеран СВО Николай Афонин.

Организаторами форума стали фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.