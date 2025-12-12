Нижегородских бизнесменов приглашают на вебинар с торгпредом РФ в Индии Общество

Фото: Торговое представительство РФ в Индии

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре с торговым представителем РФ в Индии Андреем Соболевым. Онлайн-встречу организует региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регион поставляет в Индию изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, жиры и масла животного или растительного происхождения, фотографические и медицинские аппараты, печатную продукцию и другие товары.

«Индия в 2025 году вышла на первое место среди направлений нижегородского экспорта, а объём поставок вырос на 36 процентов. Это один из наиболее перспективных рынков для наших предпринимателей. В рамках вебинара с Андреем Соболевым участники смогут разобраться в специфике индийского делового общения и получить советы для уверенной работы с потенциальными партнёрами» — подчеркнул Максим Черкасов.

Вебинар состоится 22 декабря в 12:00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 15 декабря заполнить заявку.

В 2025 году состоялось шесть вебинаров с торговыми представителями РФ в республиках Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Перу, Иран и Египет.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».