Кстовский питбайкер ради трассы вырубил лес на 2,5 млн рублей

Фото:
В Кстове возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, местный житель незаконно спилил 16 деревьев в пригородном лесу, чтобы построить полосу препятствий для своего питбайка.
О факте вырубки в конце сентября сообщил в полицию лесничий пригородного участкового лесничества министерства лесного хозяйства и охраны животного мира. Во время обхода территории он обнаружил, что были уничтожены 12 берез, а также дуб, клен, липа и осина.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался ранее не судимый местный житель 1999 года рождения.
По предварительной информации, мужчина спилил деревья, чтобы использовать древесину для создания самодельной трассы с препятствиями, предназначенной для катания на велосипеде.
Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили более чем в 2,5 миллиона рублей.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
