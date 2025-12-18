216 человек удостоены нижегородской медали "За поддержку СВО" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 декабря на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление «О награждении медалью «За поддержку специальной военной операции».

Решение о награждении медалью принято впервые. 216 человек, проявившие активную гражданскую позицию и внесшие значительный вклад в оказание помощи участникам СВО и их семьям, увековечение памяти погибших, а также социально-экономическое развитие территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, удостоены данной награды.

«Решение о награждении принято, и это очень важный, народный список. В нём – не только руководители, но в первую очередь простые люди: рабочие, пенсионеры, волонтёры. Те, кто в своём районе по зову сердца, без каких-либо указаний, ежедневно помогает нашим бойцам и их семьям. Мы видим эту огромную работу и считаем своим долгом отметить земляков. И эта практика будет продолжена», – заявил Евгений Люлин.

Отметим, что медали посмертно в том числе удостоен депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, который с самого начала специальной военной операции одним из первых отправился на Донбасс и повёз помощь нашим ребятам. Он бывал у самой линии боевого соприкосновения, собственным примером всегда показывал, каким должен быть настоящий патриот.

Полный список кандидатов опубликован в тексте постановления на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.