Максим Ребров бросил вызов студентам – превратить историю в тренд для нового поколения Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Нижнем Новгороде 18 декабря был дан старт масштабному просветительскому проекту, направленному на укрепление исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи (6+). Инициатива реализуется Законодательным Собранием Нижегородской области в партнерстве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

Поводом для разработки проекта стали данные социологических опросов, согласно которым три четверти молодых людей в возрасте до 24 лет не могут объяснить значение Дня народного единства и не знают о подвиге народного ополчения 1612 года под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Для изменения этой ситуации было решено вывести уже существующую патриотическую акцию «Алтарь Отечества» на качественно новый уровень.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил трансформировать успешный региональный проект во всероссийское социальное движение. «Наша задача – сделать историю не набором дат из учебника, а живой частью личного опыта каждого молодого человека. «Алтарь Отечества» должен стать мостом, соединяющим века, и диалогом, объединяющим все регионы нашей страны», – подчеркнул Евгений Люлин.

В рамках этой стратегии на платформе студенческих лидеров «ГосВышка» в рамках дисциплины «Государственные проекты развития: от идеи к управлению изменениями» начала работу специальная мастерская. Ее мастером стал депутат Законодательного собрания, руководитель аппарата парламента Максим Ребров. В первой встрече со студентами, отобранными для освоения курса, приняли участие около 300 человек.

На встрече Максим Ребров представил студентам акцию «Алтарь Отечества» и обозначил ключевые вызовы. Участники мастерской получили задание разработать инновационные модели популяризации подвига Минина и Пожарского. Им предстоит предложить, как превратить фестиваль в настоящее социальное движение, привлечь молодежь из разных регионов и национальных общин, создать узнаваемый бренд, а также разработать современный образовательный формат «Мининский урок» и увлекательный городской квест.

«Мы не просто говорим с молодежью об истории – мы вовлекаем ее в процесс создания новых смыслов и форматов. Их свежий взгляд, цифровые компетенции и энергия – это именно то, что нужно, чтобы патриотический проект заговорил на языке нового поколения и стал по-настоящему общероссийским», – сказал Максим Ребров.

Работа мастерской продлится восемь месяцев. Студенты будут встречаться с мастером и экспертами ежемесячно, а итогом станет защита разработанных проектов. По словам организаторов, этот образовательный формат позволит не только найти нестандартные решения для популяризации истории, но и подготовить кадры, заинтересованные в развитии страны и ее культурно-исторического наследия.