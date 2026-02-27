Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
27 февраля 2026 10:30
27 февраля 2026 09:11
27 февраля 2026 07:45
26 февраля 2026 18:10
26 февраля 2026 16:18
26 февраля 2026 15:00
26 февраля 2026 14:43
Происшествия

Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 10 000 000 рублей

27 февраля 2026 10:30 Происшествия
Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 10 000 000 рублей

65-летняя жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

На протяжении двух недель пенсионерке звонили и писали в мессенджерах неизвестные, представляющиеся полицейскими. Они сообщили, что ее личные данные попали в руки злоумышленников из-за утечки информации в Центральном банке. Якобы мошенники собирались осуществить незаконные переводы денежных средств, в том числе, за границу. Потерпевшая, следуя указаниям аферистов, сняла со счета 10 млн рублей, упаковала деньги в дамскую сумку и передала их неизвестному у одного из домов на улице Усилова.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

В региональном ГУ МВД в очередной раз призвали нижегородцев внимательно относиться к звонкам и сообщениям от незнакомых лиц, особенно когда речь идет о финансовой информации.

Ранее сообщалось, что пенсионера в Нижнем Новгороде обманули на 1,5 млн рублей, а жительница Павловского округа отдала неизвестным 4,5 млн рублей в виде "инвестиций".

