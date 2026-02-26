Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

По итогам 2025 года в Нижнем Новгороде на 8% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Всего в городе зарегистрировано 189 таких аварий. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции 26 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В результате этих ДТП травмы различной степени тяжести получили 198 детей, что на 13% меньше по сравнению с 2024 годом. К сожалению, погибли трое несовершеннолетних.

Одно из наиболее резонансных происшествий произошло на улице Бекетова. Тогда иномарка влетела в остановку, где в тот момент находились люди. В результате аварии погибла 6-летняя девочка.

Чаще всего дети страдали в результате наездов на пешеходов — 86 случаев. Еще 58 ДТП связаны со столкновениями транспортных средств.

Кроме того, зарегистрировано 19 наездов на велосипедистов, 11 случаев опрокидывания транспортных средств, шесть наездов на препятствия, когда дети находились в автомобилях, а также три факта падения пассажиров.

Среди детей-пассажиров ранения зафиксированы у 58 человек.

В 36% от общего числа ДТП (68 случаев) причиной аварии стало нарушение правил самими детьми. После таких происшествий инспекторы вместе со школами проводят дополнительные занятия — уже на следующий день в классе напоминают о правилах дорожной безопасности.

После каждого подобного случая проводится профилактическая работа. Если ребенок является учеником образовательного учреждения, уже на следующий день совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организуются дополнительные занятия и разъяснительные мероприятия в классах и параллелях, направленные на повышение дорожной грамотности школьников.

