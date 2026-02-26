Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2026 16:18
Эксклюзив
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 15:00
Эксклюзив
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:43
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области
26 февраля 2026 14:16
Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе
26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 13:40
Суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439
26 февраля 2026 12:32
Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове
26 февраля 2026 09:17
Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе
26 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
Нижегородцам вернули лишь 50 млн рублей, похищенных кибермошенниками
25 февраля 2026 19:40
19-летнего оператора SIM-боксов задержали в Нижнем Новгороде — видео
Происшествия

Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде

26 февраля 2026 16:18 Происшествия
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

По итогам 2025 года в Нижнем Новгороде на 8% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Всего в городе зарегистрировано 189 таких аварий. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции 26 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В результате этих ДТП травмы различной степени тяжести получили 198 детей, что на 13% меньше по сравнению с 2024 годом. К сожалению, погибли трое несовершеннолетних.

Одно из наиболее резонансных происшествий произошло на улице Бекетова. Тогда иномарка влетела в остановку, где в тот момент находились люди. В результате аварии погибла 6-летняя девочка.

Чаще всего дети страдали в результате наездов на пешеходов — 86 случаев. Еще 58 ДТП связаны со столкновениями транспортных средств.

Кроме того, зарегистрировано 19 наездов на велосипедистов, 11 случаев опрокидывания транспортных средств, шесть наездов на препятствия, когда дети находились в автомобилях, а также три факта падения пассажиров.  

Среди детей-пассажиров ранения зафиксированы у 58 человек.  

В 36% от общего числа ДТП (68 случаев) причиной аварии стало нарушение правил самими детьми. После таких происшествий инспекторы вместе со школами проводят дополнительные занятия — уже на следующий день в классе напоминают о правилах дорожной безопасности.  

После каждого подобного случая проводится профилактическая работа. Если ребенок является учеником образовательного учреждения, уже на следующий день совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организуются дополнительные занятия и разъяснительные мероприятия в классах и параллелях, направленные на повышение дорожной грамотности школьников.

Ранее сообщалось, что 1960 аварий с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
23 февраля 2026 11:45
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
07 января 2026 10:51
12-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных