Общество

Около 330 объектов здравоохранения отремонтировали в Нижегородской области за год

23 декабря 2025 10:01 Общество
Около 330 объектов здравоохранения отремонтировали в Нижегородской области за год

Фото: Никита Духник

В 2025 году в рамках реализации национальных проектов на развитие системы здравоохранения Нижегородской области направлено почти 4,7 млрд рублей. Из них около 4,1 млрд – ассигнования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», еще порядка 600 млн рублей – ассигнования по нацпроекту «Семья». Об этом губернатору Нижегородской области Глебу Никитину доложил его заместитель Андрей Чечерин в ходе заседания правительства региона 22 декабря.

Самым капиталоемким проектом нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» традиционно стала «Модернизация первичного звена здравоохранения». В общей сложности в это направление вложено почти 3 млрд рублей.

«В этом году для медицинских организаций приобретено 22 автомобиля. Для оказания медицинской помощи на сельских территориях, в отдаленных населенных пунктах закуплено 12 передвижных мобильных комплексов. Полностью выполнен план по оснащению учреждений здравоохранения оборудованием: закуплено более двух тысяч единиц медтехники, в том числе так называемое «тяжелое» оборудование, например, маммографы, рентген-аппараты. Особое внимание – обновлению существующей инфраструктуры. В 2025 году в регионе отремонтировано около 330 объектов здравоохранения – это почти половина от объема работ, выполненных за предыдущие шесть лет. Мы также возвели 28 новых модульных объектов – это фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерский пункт и офисы врача общей практики», – подчеркнул Андрей Чечерин.

По словам заместителя губернатора, регион также активно работает по направлению борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направили свыше 380 млн рублей. Делаем упор на профилактику: более 24 700 пациентов высокого риска обеспечены лекарствами – план перевыполнен на 55%. Также в течение года обеспечили необходимыми препаратами более 4 600 пациентов с ишемической болезнью сердца», – рассказал он.

Благодаря запуску новых нацпроектов началась системная работа по борьбе с такими заболеваниями, как гепатит С и сахарный диабет. Так, пациенты с хроническим вирусным гепатитом С обеспечены полным курсом противовирусной терапии в условиях дневного стационара, у больных достигается устойчивый вирусологический ответ. В свою очередь, свыше двух тысяч человек – дети и беременные женщины с сахарным диабетом – обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. На базе медицинских учреждений открыты 50 «школ для пациентов с сахарным диабетом» и 11 «школ для детей с сахарным диабетом».

«На совершенствование экстренной медицинской помощи направлено более 150 млн рублей. Наша санитарная авиация работает эффективно: за год с ее помощью эвакуированы в медучреждения 344 пациента. Что касается регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», оснащаем профильные отделения необходимым оборудованием. В 2025 году закупили более 460 единиц современной медтехники», – отметил заместитель губернатора.

В рамках реализации национального проекта «Семья» регион ведет работу по охране материнства и детства. В 2025 году для 8 женских консультаций региона закупили свыше 1 400 единиц медицинского оборудования. Также обновилась и материально-техническая база областного перинатального центра, действующего на базе Городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода.

Кроме того, направлены средства на мероприятия по бесплатному прохождению пациентами подготовительного этапа программы ЭКО. Благодаря этому обследовано 2 тысячи нижегородцев, планирующих стать родителями.

«Хочу обратить внимание на позитивную динамику некоторых важнейших показателей по сравнению с 2019 годом. Так, например, младенческая смертность снизилась на 45,3%, а больничная летальность от инфаркта миокарда – на 12,7%. Кроме того, почти на 30% снизилась одногодичная летальность среди пациентов с онкологией», – сообщил Андрей Чечерин.

Глеб Никитин напомнил, что министерство здравоохранения региона было отмечено федеральным Минздравом по итогам работы в 2025 году. Глава региона поблагодарил специалистов ведомства и всех медиков за эффективную работу.

«Очередной год отмечаю достаточно высокое качество реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который характеризуется огромным количеством мероприятий, в первую очередь, по капитальному ремонту. Есть и другие актуальные направления работы, связанные с повышением продолжительности жизни людей и, конечно, помощью в сфере акушерства и гинекологии. Огромный пласт работы также выполняем за рамками национальных проектов», – сказал Глеб Никитин.

Напомним, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

