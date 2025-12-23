В культурном центре "Пакгаузы" наградили заслуженных родителей и социально активные семьи Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

22 декабря в культурном центре «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения заслуженных родителей и социально активных семей региона. В общей сложности жители области получили 51 награду. Решение о присуждении каждой из них принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На торжестве собралось около 350 гостей.

«В этом зале собрались те, кто является опорой и основой нашего региона, – активные семьи, настоящие патриоты Родины, хранители исконных традиций. На вас строится будущее Нижегородской области, вы – наша сила, наши вдохновители! Низкий поклон вам за ваш ежедневный труд по воспитанию детей и бесценный вклад в укрепление института семьи в России!», – обратился к нижегородцам министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В ходе мероприятия 10 наиболее социально активных семей региона получили премию «Нижегородская семья», 10 жителей региона – почетные знаки «Родительская слава». Еще 18 семей из числа победителей областного конкурса «Нижегородская семья» в пяти номинациях получили почетные дипломы. Кроме того, 12 семей были награждены благодарностями и почетными грамотами губернатора Нижегородской области.

Одна нижегородская семья удостоилась награды от региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин». Грамоту родителям вручила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Среди награжденных – жители Арзамаса, победители Всероссийского конкурса «Семья года» Дмитрий и Вера Ежовы. Напомним, они стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций», и это единственная пара из нашего региона, которая прошла в федеральный этап, где завоевала награду.

В числе обладателей премии «Нижегородская семья» – супруги Максим и Вера Бендины из Бутурлинского округа.

«Наша многодетная семья переехала в Бутурлино из Нижнего Новгорода пять лет назад. Держим с супругой подсобное хозяйство и организовали производство сыра. Были очень рады оказаться среди гостей мероприятия – достойных семей региона. Моя супруга сама из многодетной семьи – у них 10 детей, её мама была награждена орденом «Мать-героиня». Я убежден, что в многодетных семьях рождаются талантливые дети!» – сказал Максим Бендин.

Еще одни обладателей премии – супруги и многодетные родители Дарья и Сергей Порхуновы, жители Сормовского района Нижнего Новгорода.

«Мы с супругом – председатели городского сообщества молодых семей. Мы очень активная семья – участники и победители многих городских, региональных, всероссийских и даже международных конкурсов. Сейчас очень много различных мероприятий для семей, и мы не упускаем возможности поучаствовать. Это, в первую очередь, важно для наших детей: мы показываем им пример дружной и крепкой семьи», – поделилась Дарья Порхунова.

Супруги Алексей и Людмила Носовы из Сеченовского округа были награждены почетным знаком «Родительская слава».

«Мы с супругой воспитали двоих сыновей, оба они достойно служат на благо общества и Родины. Один из них – врач функциональной медицины, второй – военнослужащий. Сам я начальник территориального отдела села Васильевка, моя супруга 31 год проработала учителем начальных классов», – поделился глава семьи.

Соорганизатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Институт демографического развития», которая помогла подготовить для семей культурно-развлекательную программу. В нее вошли творческие мастер-классы по созданию новогодних игрушек, а также выступление шоу-балета, музыкальной группы и солиста-саксофониста. Для детей на мероприятии работала зона аквагрима.

«Каждая из награжденных семей показывает, как любовь, терпение и совместные усилия создают настоящую крепость, где растут счастливые дети и бережно сохраняются теплые традиции. Мы стремимся, чтобы каждая семья имела возможности для развития, реализации планов и новых достижений. Наше общее будущее строится на таких примерах дружной семьи, и мы будем и дальше поддерживать эти ценности», – отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Он напомнил, что по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2025 года в регионе стартовало Пятилетие семьи. В рамках этой инициативы введены беспрецедентные меры поддержки для семей с детьми. Это позволяет региону еще эффективнее достигать целей нового национального проекта «Семья».

В министерстве социальной политики региона напомнили, что ежегодная премия «Нижегородская семья» присуждается 10 лауреатам – гражданам Российской Федерации, состоящим в зарегистрированном браке, либо одиноким родителям, постоянно проживающим на территории Нижегородской области, достойно воспитывающим детей, занимающим социально активную позицию в общественной жизни, сохраняющим и развивающим лучшие семейные традиции, постоянно участвующим с детьми в различных видах общественно значимой деятельности. В 2024 году, в Год семьи, размер выплаты лауреатам премии был увеличен со 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Почетным знаком «Родительская слава» ежегодно награждается не более 10 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской области, за заслуги в воспитании детей, укрепление семейных традиций и создание условий для духовного и физического развития детей, являющихся примером успешного родительства. Размер вознаграждения получателям почетного знака также был увеличен с 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.