15 млн рублей грантовой поддержки получил победитель конкурса ФСИ "Развитие-ИИ" Общество

Фото: технопарк "Анкудиновка"

15 млн рублей грантовой поддержки получила нижегородская компания - победитель конкурса «Развитие-ИИ», проводимого Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Победителем стало ООО «Системы развития процессов и персонала» (ООО «СРПП»). Компания является участником Нижегородского НОЦ и резидентом технопарка «Анкудиновка». С 2019 года развивает аналитическую платформу «КВАТРА.ПРО» - проект по созданию интеллектуального агента для управления персоналом и обслуживания оборудования.

«Конкурс «Развитие-ИИ» расширяет возможности нижегородских команд, которые создают российские цифровые решения для промышленности и высокотехнологичных отраслей. Для региона важно, что такие проекты получают поддержку именно на этапе создания и доработки продуктов, востребованных реальным сектором экономики. Всего с начала 2025 года по программам Фонда содействия инновациям нижегородские компании уже привлекли 153 миллиона рублей грантовой поддержки. Это серьёзный ресурс, который позволяет ускорять внедрение технологий искусственного интеллекта, развивать компетенции команд и повышать технологическую конкурентоспособность региона», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Конкурс «Развитие-ИИ» направлен на поддержку компаний, разрабатывающих российские технологические решения на базе искусственного интеллекта. Средства можно направить на проведение НИОКР, приобретение данных, материалов и комплектующих, оплату труда специалистов, аренду облачных сервисов, услуги соисполнителей и другие расходы, предусмотренные условиями программы.

«Наша платформа предназначена для поиска и обоснования управленческих решений и охватывает направления управления персоналом, процессами, орудиями труда, а также сырьём и материалами. Новый функционал позволяет обрабатывать запросы на естественном языке и предлагать решения в области обучения персонала и обслуживания оборудования. Так, например, руководитель службы по работе с персоналом может за несколько минут сформировать программу адаптации нового сотрудника, просто создав запрос системе в режиме переписки, выбрать один из предложенных вариантов решения, исходя из сроков или стоимости и запустить его на исполнение одной кнопкой. Одним из важных этапов развития нашего проекта стало вступление в число резидентов технопарка «Анкудиновка». Эксперты технопарка сопровождают проект на всех этапах получения государственной поддержки, в том числе по линии Фонда содействия инновациям и фонда «Сколково», — рассказал руководитель ООО «СРПП» Дмитрий Боченков.

Руководитель технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев подчеркнул, что программы фонда позволяют молодым технологическим компаниям переходить от научных идей к созданию прототипов и последующей коммерциализации.

«За время работы компания ООО «СРПП» трижды получала грантовую поддержку Фонда содействия инновациям: по 3 млн рублей в конкурсах «Старт-ЦП» и «Старт-2», а также 15 миллионов рублей в конкурсе «Развитие-ИИ». Эта поддержка позволяет ускорять развитие продукта», - рассказал Тимур Радаев.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.