Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
23 декабря 2025 18:37Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%
23 декабря 2025 18:03Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 17:47Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря
23 декабря 2025 17:40В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах
23 декабря 2025 17:15Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов
23 декабря 2025 16:53Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
23 декабря 2025 16:07Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев
Общество

15 млн рублей грантовой поддержки получил победитель конкурса ФСИ "Развитие-ИИ"

23 декабря 2025 16:02 Общество
15 млн рублей грантовой поддержки получил победитель конкурса ФСИ Развитие-ИИ

Фото: технопарк "Анкудиновка"

15 млн рублей грантовой поддержки получила нижегородская компания - победитель конкурса «Развитие-ИИ», проводимого Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Победителем стало ООО «Системы развития процессов и персонала» (ООО «СРПП»). Компания является участником Нижегородского НОЦ и резидентом технопарка «Анкудиновка». С 2019 года развивает аналитическую платформу «КВАТРА.ПРО» - проект по созданию интеллектуального агента для управления персоналом и обслуживания оборудования.

«Конкурс «Развитие-ИИ» расширяет возможности нижегородских команд, которые создают российские цифровые решения для промышленности и высокотехнологичных отраслей. Для региона важно, что такие проекты получают поддержку именно на этапе создания и доработки продуктов, востребованных реальным сектором экономики. Всего с начала 2025 года по программам Фонда содействия инновациям нижегородские компании уже привлекли 153 миллиона рублей грантовой поддержки. Это серьёзный ресурс, который позволяет ускорять внедрение технологий искусственного интеллекта, развивать компетенции команд и повышать технологическую конкурентоспособность региона», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Конкурс «Развитие-ИИ» направлен на поддержку компаний, разрабатывающих российские технологические решения на базе искусственного интеллекта. Средства можно направить на проведение НИОКР, приобретение данных, материалов и комплектующих, оплату труда специалистов, аренду облачных сервисов, услуги соисполнителей и другие расходы, предусмотренные условиями программы.

«Наша платформа предназначена для поиска и обоснования управленческих решений и охватывает направления управления персоналом, процессами, орудиями труда, а также сырьём и материалами. Новый функционал позволяет обрабатывать запросы на естественном языке и предлагать решения в области обучения персонала и обслуживания оборудования. Так, например, руководитель службы по работе с персоналом может за несколько минут сформировать программу адаптации нового сотрудника, просто создав запрос системе в режиме переписки, выбрать один из предложенных вариантов решения, исходя из сроков или стоимости и запустить его на исполнение одной кнопкой. Одним из важных этапов развития нашего проекта стало вступление в число резидентов технопарка «Анкудиновка». Эксперты технопарка сопровождают проект на всех этапах получения государственной поддержки, в том числе по линии Фонда содействия инновациям и фонда «Сколково», — рассказал руководитель ООО «СРПП» Дмитрий Боченков.

Руководитель технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев подчеркнул, что программы фонда позволяют молодым технологическим компаниям переходить от научных идей к созданию прототипов и последующей коммерциализации. 

«За время работы компания ООО «СРПП» трижды получала грантовую поддержку Фонда содействия инновациям: по 3 млн рублей в конкурсах «Старт-ЦП» и «Старт-2», а также 15 миллионов рублей в конкурсе «Развитие-ИИ». Эта поддержка позволяет ускорять развитие продукта», - рассказал Тимур Радаев.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Гранты Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных