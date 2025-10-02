Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Павлове Происшествия

В городе Павлово Нижегородской области сотрудники полиции задержали 29-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске. Ее нашли у одного из домов на улице 1-я Северная, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее женщину условно осудили за продажу имущества, добытого преступным путем. Однако она проигнорировала требования суда, в том числе не находилась под контролем правоохранительных органов и нарушала общественный порядок.

Из-за этого ее объявили в розыск и решили заменить условное наказание на реальное лишение свободы.

После задержания женщину поместили в изолятор временного содержания. О случившемся сообщили ведомству, которое инициировало розыск.

Сейчас полицейские проверяют информацию о ее возможной причастности к еще одному преступлению, которое могло быть совершено в Нижегородской области.

