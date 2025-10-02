Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2025 19:00Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой
02 октября 2025 17:08Мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в Сормове
02 октября 2025 16:54Финансировавшего террористов иностранца задержали в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:43Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Павлове
02 октября 2025 15:42Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
02 октября 2025 14:23Глеб Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА
02 октября 2025 13:37Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ*
02 октября 2025 11:27Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом
02 октября 2025 09:00Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона
Происшествия

Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Павлове

02 октября 2025 16:43 Происшествия
Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Павлове

В городе Павлово Нижегородской области сотрудники полиции задержали 29-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске. Ее нашли у одного из домов на улице 1-я Северная, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее женщину условно осудили за продажу имущества, добытого преступным путем. Однако она проигнорировала требования суда, в том числе не находилась под контролем правоохранительных органов и нарушала общественный порядок.

Из-за этого ее объявили в розыск и решили заменить условное наказание на реальное лишение свободы.

После задержания женщину поместили в изолятор временного содержания. О случившемся сообщили ведомству, которое инициировало розыск.

Сейчас полицейские проверяют информацию о ее возможной причастности к еще одному преступлению, которое могло быть совершено в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман обвиняется в получении взятки в размере 55 млн рублей. Его задержали в Сочи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Розыск Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 09:00Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона
29 июля 2025 11:44Скрывшийся от следствия Барыкин объявлен в международный розыск
25 июля 2025 16:08Турция выдала России экс-застройщика нижегородского ЖК "Новинки Smart City"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных