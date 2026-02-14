Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обнаружило 1,38 тонны животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверки проходили совместно с сотрудниками ГИБДД. За указанный период специалисты осмотрели 42 транспортных средства.

В результате было выявлено пять нарушений ветеринарного законодательства. В числе продукции без необходимых документов — 0,08 тонны молока, 0,7 тонны мяса и 0,6 тонны рыбы.

Всю потенциально опасную продукцию задержали. В отношении нарушителей применены меры, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту сожгли запрещенку из Узбекистана. Также в начале года специалисты обнаружили горох и мясную продукцию из будущего.