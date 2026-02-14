Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2026 10:45Почти 1000 кубов воды откачали с нижегородских улиц за пятницу
14 февраля 2026 10:18Катки в двух нижегородских парках пришлось закрыть из-за потепления
14 февраля 2026 10:02Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области
14 февраля 2026 09:25Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 09:00Движение транспорта ограничили в Новинках из-за "Лыжни России 2026"
14 февраля 2026 08:02Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Кстовского района
13 февраля 2026 20:41Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк
13 февраля 2026 19:15Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 18:51Нижегородцам напомнили о ПДД с помощью вкладышей Love is
13 февраля 2026 16:54Дорожные службы усилили работу из-за циклона в Нижегородской области
Общество

Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области

14 февраля 2026 10:02 Общество
Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обнаружило 1,38 тонны животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверки проходили совместно с сотрудниками ГИБДД. За указанный период специалисты осмотрели 42 транспортных средства.

В результате было выявлено пять нарушений ветеринарного законодательства. В числе продукции без необходимых документов — 0,08 тонны молока, 0,7 тонны мяса и 0,6 тонны рыбы.

Всю потенциально опасную продукцию задержали. В отношении нарушителей применены меры, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту сожгли запрещенку из Узбекистана. Также в начале года специалисты обнаружили горох и мясную продукцию из будущего. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2026 18:19Кишечную палочку нашли на мясокомбинате в Нижегородской области
13 января 2026 09:15Россельхознадзор нашел девять фиктивных предприятий в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных