Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обнаружило 1,38 тонны животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверки проходили совместно с сотрудниками ГИБДД. За указанный период специалисты осмотрели 42 транспортных средства.
В результате было выявлено пять нарушений ветеринарного законодательства. В числе продукции без необходимых документов — 0,08 тонны молока, 0,7 тонны мяса и 0,6 тонны рыбы.
Всю потенциально опасную продукцию задержали. В отношении нарушителей применены меры, предусмотренные действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту сожгли запрещенку из Узбекистана. Также в начале года специалисты обнаружили горох и мясную продукцию из будущего.
