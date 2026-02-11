Нижегородцев предупредили о признаках финансовой пирамиды в проекте Deep Cashback

Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
11 февраля 2026 14:07 Экономика
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в работе проекта Deep Cashback (DCB), который организован компанией ООО "Добролайф". Сведения о проекте внесли в предупредительный список регулятора.

По данным ЦБ, организаторы призывают людей вступить в цифровую программу лояльности Deep Cashback и для этого приобрести карту, фактически сделав "первоначальный взнос". Взамен участникам обещают бонусы на карту, которые предлагают обменивать на сертификаты маркетлейсов, якобы выступающих партнерами проекта.

Как отмечается, для участия и роста дохода людям предлагают привлекать новых участников. При этом компания не ведет реальной и/или инвестиционной деятельности и не может гарантировать заявленный доход.

Проект построен по принципам сетевого маркетинга, а выплаты формируются за счет средств новых участников. При этом Deep Cashback не заключает с гражданами договоров о привлечении денег.

Общение с клиентами, по информации регулятора, идет через Telegram. При попытке вывести средства администраторы канала ссылаются на временные технические сложности, после чего перестают отвечать.

У проекта нет офисов, он работает онлайн. Вместе с тем его представители активно рекламируют Deep Cashback и проводят в разных городах "живые" встречи с гражданами, создавая эффект команды и присутствия.

Банк России призвал потребителей финансовых услуг, в том числе нижегородцев, быть внимательными при выборе финансовой компании и не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.

Теги:
Деньги Финансы ЦБ РФ
