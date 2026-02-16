Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 февраля 2026 14:25
Бастрыкин взял на контроль дело о падении ребенка в нижегородском ТЦ
16 февраля 2026 14:11
Обманывавших пенсионеров лжеэлектриков задержали в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 12:44
Сотрудница НПАТ попалась на откатах с премий — видео
15 февраля 2026 17:16
Пешеход угодил в больницу после наезда иномарки на проспекте Ленина
15 февраля 2026 15:39
Фура встала на Городецкой дамбе: очевидцы сообщают о гигантской пробке
15 февраля 2026 15:17
Еще один нижегородец погиб от упавшего снега с крыши
15 февраля 2026 13:40
Два человека погибли в жутком ДТП на Московском шоссе
15 февраля 2026 11:45
Нижегородский пенсионер отдал аферистам более 1,3 млн рублей
15 февраля 2026 10:35
Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина
15 февраля 2026 09:36
Лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей
Происшествия

Обманывавших пенсионеров лжеэлектриков задержали в Нижнем Новгороде

16 февраля 2026 14:11 Происшествия
Обманывавших пенсионеров лжеэлектриков задержали в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые под видом диагностики электрооборудования выманивали деньги у пожилых жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

В отдел полиции № 6 городского управления МВД обратился 87-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что в течение нескольких дней к нему домой приходил неизвестный, представлявшийся специалистом по проверке электрики.

Сначала злоумышленник убедил мужчину заплатить 30 тысяч рублей якобы за ремонт розеток. Позже он действовал уже не один: по телефону с пенсионером связывались люди, представлявшиеся сотрудниками налоговой инспекции. Вместе они пытались убедить пожилого человека передать еще 127 тысяч рублей — якобы для погашения несуществующей налоговой задолженности.

Заподозрив обман, пенсионер обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно отреагировали и задержали подозреваемого прямо в квартире потерпевшего в момент передачи денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Задержанным оказался 23-летний уроженец Заволжья Нижегородской области, ранее судимый за имущественные преступления. Он признал свою вину. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

В дальнейшем полицейские установили, что мужчина действовал не один. Его сообщниками оказались 21-летний и 26-летний ранее судимые земляки. Они также задержаны и помещены под домашний арест. Сейчас правоохранители проверяют причастность группы к другим аналогичным преступлениям в Нижнем Новгороде. Не исключается, что пострадавших может быть больше.

Граждан, которые лишились денег в результате действий указанных лиц, просят обратиться в полицию по телефонам 268-61-10, 268-46-02, а также по каналам связи "02" или "102" с мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2026 11:01
Жительница Павловского района потеряла 4,5 млн на "инвестициях"
13 февраля 2026 19:42
65-летний нижегородец продал авто и отдал 1,8 млн рублей мошенникам
10 февраля 2026 10:00
Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных