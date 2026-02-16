Обманывавших пенсионеров лжеэлектриков задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые под видом диагностики электрооборудования выманивали деньги у пожилых жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В отдел полиции № 6 городского управления МВД обратился 87-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что в течение нескольких дней к нему домой приходил неизвестный, представлявшийся специалистом по проверке электрики.

Сначала злоумышленник убедил мужчину заплатить 30 тысяч рублей якобы за ремонт розеток. Позже он действовал уже не один: по телефону с пенсионером связывались люди, представлявшиеся сотрудниками налоговой инспекции. Вместе они пытались убедить пожилого человека передать еще 127 тысяч рублей — якобы для погашения несуществующей налоговой задолженности.

Заподозрив обман, пенсионер обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно отреагировали и задержали подозреваемого прямо в квартире потерпевшего в момент передачи денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Задержанным оказался 23-летний уроженец Заволжья Нижегородской области, ранее судимый за имущественные преступления. Он признал свою вину. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

В дальнейшем полицейские установили, что мужчина действовал не один. Его сообщниками оказались 21-летний и 26-летний ранее судимые земляки. Они также задержаны и помещены под домашний арест. Сейчас правоохранители проверяют причастность группы к другим аналогичным преступлениям в Нижнем Новгороде. Не исключается, что пострадавших может быть больше.

Граждан, которые лишились денег в результате действий указанных лиц, просят обратиться в полицию по телефонам 268-61-10, 268-46-02, а также по каналам связи "02" или "102" с мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей.