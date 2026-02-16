Бастрыкин взял на контроль дело о падении ребенка в нижегородском ТЦ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По опубликованной в соцсетях информации, ребенок пользовался игровым оборудованием, которое оказалось неисправным. В какой-то момент он провалился в сквозное отверстие и упал с высоты около двух метров.
Сообщается, что опасный участок не был огорожен и на нем отсутствовали предупреждающие знаки. В результате падения малыш получил телесные повреждения.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования.
Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат об инцидентах с падением наледи в Нижнем Новгороде.
