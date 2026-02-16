Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Бастрыкин взял на контроль дело о падении ребенка в нижегородском ТЦ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По опубликованной в соцсетях информации, ребенок пользовался игровым оборудованием, которое оказалось неисправным. В какой-то момент он провалился в сквозное отверстие и упал с высоты около двух метров.

Сообщается, что опасный участок не был огорожен и на нем отсутствовали предупреждающие знаки. В результате падения малыш получил телесные повреждения.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования.

Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат об инцидентах с падением наледи в Нижнем Новгороде.

Теги:
Александр Бастрыкин Травма Уголовное дело
14 февраля 2026 09:25
Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 09:10
Жалобы нижегородцев на воду и дороги дошли до Бастрыкина
03 февраля 2026 13:29
Бастрыкин затребовал доклад о падении наледи на 12-летнего нижегородца
