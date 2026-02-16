Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге

Фото:
В Нижегородской области транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Проверка показала, что маломерным судном на воздушной подушке, которое перевозило пассажиров по Волге в поселке Воротынец, управлял человек, не имеющий прав на это. Такие действия создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.
После проверки транспортный прокурор потребовал от руководителя компании устранить нарушения.
Кроме того, по инициативе прокуратуры Ространснадзор оштрафовал судоводителя и компанию‑перевозчика за нарушение правил эксплуатации судна (ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что подобное нарушение выявлено на переправе Лысково — Макарьево через Волгу.
