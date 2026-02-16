Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2026 11:44Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге
16 февраля 2026 11:29Площадку под станцию канатки через Оку готовят на проспекте Гагарина — фото
16 февраля 2026 11:10Самозанятые нижегородцы смогут получать выплаты по больничному листу
16 февраля 2026 10:53Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту
16 февраля 2026 10:42"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу с нижегородскими студентами
16 февраля 2026 10:38Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов
16 февраля 2026 10:20Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов
16 февраля 2026 09:58Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей
16 февраля 2026 09:32Сильный снегопад идет на Нижегородскую область
16 февраля 2026 09:22Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода
Общество

Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге

16 февраля 2026 11:44 Общество
Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге

Фото: судоходная компания "Водолет"

В Нижегородской области транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. 

Проверка показала, что маломерным судном на воздушной подушке, которое перевозило пассажиров по Волге в поселке Воротынец, управлял человек, не имеющий прав на это. Такие действия создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

После проверки транспортный прокурор потребовал от руководителя компании устранить нарушения.

Кроме того, по инициативе прокуратуры Ространснадзор оштрафовал судоводителя и компанию‑перевозчика за нарушение правил эксплуатации судна (ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подобное нарушение выявлено на переправе Лысково — Макарьево через Волгу. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Прокуратура Штраф
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 14:00Надзор за маломерными судами усилят в Нижегородской области
22 октября 2025 10:20"Спутники" будут курсировать между Лысковом и Воротынцем в зимнюю навигацию
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных