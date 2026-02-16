Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Нижегородцы начали подготовку к летним отпускам

16 февраля 2026 11:56 Общество
Нижегородцы начали подготовку к летним отпускам

Фото: Дина Павленко

Жители Нижегородской области стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпаний и билетных агрегаторов вырос в январе на 11% по сравнению с декабрем, когда многие планировали путешествия на новогодние каникулы. В первую неделю февраля нижегородцы увеличили передачу данных на тематические сайты еще на 10% по сравнению с аналогичным периодом первого месяца этого года. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользователей.

Рост трафика на билетные сайты регистрируется сейчас практически во всех регионах страны. В целом по стране трафик вырос на 15%. При этом, Нижний Новгород находится в верхней части рейтинга городов с наибольшим интересом жителей к авиаперелетам.

Интересно, что нижегородские пользователи наиболее активно рассматривают предложения перевозчиков и ищут оптимальную логистику для рабочих поездок и летних путешествий внутри страны и за рубежом в середине рабочей недели — на среду приходится около 15% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов у нижегородцев наблюдается в воскресенье.

Новые цифровые привычки пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком‑инфраструктуры в крупных городах региона. Оператор планомерно улучшает телеком-инфраструктуру и в сельских населенных пунктах, где мобильный интернет зачастую становится единственным способом для комфортного оформления туров в режиме онлайн. 

«Рост трафика мы связываем с привычкой нижегородцев к повышенному цифровому комфорту, когда всю необходимую информацию можно найти буквально по паре кликов, а также с постоянно увеличивающимся потоком туристов в Нижний Новгород и другие города региона. Мы обновляем телеком-оборудование, чтобы обеспечивать стабильное качество связи и нижегородцам, и многочисленным гостям нашей области», — отметил директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.

