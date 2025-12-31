8 нижегородских ИИ-практик размещены на портале "Цифровой регион" в числе лучших разработок Общество

Восемь нижегородских проектов на основе искусственного интеллекта размещены на федеральном портале «Цифровой регион» в числе лучших разработок.

Центр развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ собрал 250 разработок из 41 региона, которые доказали свою эффективность. Функция центра – отбор и тиражирование лучших ИИ-решений.

«В регионах есть множество ИИ-разработок, которые уже используются и демонстрируют результаты. Всего – более 250 верифицированных ИИ-решений с подтвержденными эффектами. И мы видим, что это число каждый месяц активно растет. Все регионы разные, но задачи, которые они решают, и цели общие. Поэтому ИИ-решение, используемое в одном субъекте, может быть интересно и другим. Для этого мы организовали скоординированный сбор всех применяемых ИИ-решений на одной площадке – Центре развития ИИ при Правительстве. У регионов появилось единое окно, через которое можно не только получить консультацию по внедрению, но и выбрать готовое решение, чтобы пилотировать его у себя», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Восемь из представленных на портале решений разработали нижегородские специалисты. Всего же к началу 2026 года в систему госуправления Нижегородской области интегрировано 22 проекта.

«Искусственный интеллект стал незаменимым инструментом для грамотного и эффективного управления регионом, ведь его первоочередная задача – сделать жизнь каждого проще и безопаснее. ИИ помогает профильным ведомствам следить за дорожной инфраструктурой, вести оперативно-розыскную деятельность, обрабатывать обращения граждан. Он также используется в решении вопросов социальной сферы и управлении городским хозяйством, в дистанционном зондировании земли и даже в поиске домашних животных. Нейросети применяются в обеспечении информационной безопасности, а также в медицине», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ также представил рейтинг самых популярных направлений внедрения ИИ в регионах России. На первом месте – сфера здравоохранения.

Так, все нижегородские региональные учреждения здравоохранения используют в работе специальную ИИ-систему, которая помогает анализировать медицинские изображения: КТ-снимки органов грудной клетки и головного мозга, маммографии, флюорографии и рентгенодиагностики органов грудной клетки. Сервис позволяет не только сформулировать основной диагноз, но и дополнительно выявить малейшие отклонения в состоянии здоровья человека, которые пока могут быть не видны даже опытному специалисту. К примеру, анализируя КТ-снимок пациента с переломом ребер, ИИ параллельно ищет признаки онкологии и пневмонии.

«На обработку одного такого изображения у ИИ уходит менее двух минут. Результаты исследования от нейросети получает реальный специалист медучреждения, который может либо согласиться с поставленным диагнозом, либо опровергнуть его. На сегодня согласие в совместной с ИИ диагностике достигает 80 процентов. Важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет врача и не берет на себя ответственность за курс лечения. Финальное решение всегда останется за медиком. Нейросети лишь позволяют получить «второе мнение» и повысить точность определения патологий, что, безусловно, положительно сказывается на результате врачебной работы», – добавил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Еженедельно в нижегородских больницах нейросети исследуют порядка 9 тысяч снимков. Кроме того, каждое медучреждение региона использует ИИ для анализа электронной истории болезни пациентов. За последний год это помогло на 25% ускорить работу специалистов амбулаторного звена и повысить точность выявления заболеваний.

ИИ используется в Нижегородской области в том числе в обеспечении безопасности. Так, к региональному Единому центру хранения и обработки видеоинформации на данный момент подключено 25 тысяч камер, часть из которых работает на базе нейросетей. Это камеры в лифтах, холлах и в «умных» домофонах многоквартирных домов, а также камеры «умных» остановок и многих других объектов. Они способны распознавать госномера машин, определять массовое скопление людей, оставленные предметы и не только. В том числе ИИ использует биометрию для установки личности.

ИИ-камеры также контролируют заполняемость контейнерных площадок ТКО в ряде городов Нижегородской области, отслеживают состояние дорожной инфраструктуры и передают эти данные профильным ведомствам через региональную платформу управления муниципалитетом.

Система фиксирует ямы на дорогах, заснеженность проезжей части, состояние дорожной разметки или неработающие фонари. За год ее работы было выявлено почти 6 тысяч нарушений. Практически все они были устранены.

Кроме того, в рамках проекта «Карта жителя Нижегородской области» был создан специальный ИИ-сервис для поиска потерянных домашних кошек и собак. ИИ обрабатывает фотографии, загруженные пользователями, находит сходства по ключевым биометрическим параметрам. Определив совпадения среди найденных и потерянных животных, сервис в режиме реального времени с помощью push-уведомлений в приложении «Карта жителя» сообщает об этом авторам объявлений, обменивая их контактами для дальнейшей коммуникации.

Напомним, что развитие сервисов с использованием искусственного интеллекта входит в задачи нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.