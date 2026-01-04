Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Наука

Нижегородцы увидят солнечный парад планет в канун Рождества-2026

04 января 2026 12:45
Нижегородцы увидят солнечный парад планет в канун Рождества-2026

В канун Рождества-2026 ожидается редкое астрономическое явление, которое уже прозвали "Вифлеемской звездой". Речь о параде планет — когда небесные тела визуально выстраиваются почти в одну линию. Как пояснил 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, такие явления кажутся зрителю на Земле, будто планеты располагаются рядом. На деле же между ними – сотни миллионов километров.

В этом году в Сочельник в одну линию на небосводе выстроятся сразу три объекта – Марс, Венера и Солнце. По данным Лаборатории солнечной астрономии, с 6 по 8 января расстояние между планетами и Солнцем будет минимальным – около одного градуса.

Эйсмонт объяснил, что за несколько дней до Рождества Венера и Марс начнут сближение с Солнцем с разных сторон. В новогоднюю ночь между ними будет всего 2-3 градуса, а к началу праздников – еще меньше. Во второй половине месяца к этой группе присоединится и Меркурий.

Астрономы отмечают уникальность события. Подобное расположение планет случится всего четыре раза за тысячелетие: в январе 2026-го, затем в июне 2267 года, в декабре 2324-го и в декабре 2623 года.

Парад получил неофициальное название "Вифлеемская звезда" из-за того, что его можно будет наблюдать накануне Рождества, а свечение Марса и Венеры, по словам ученых, напомнит яркий свет, с которым традиционно связывают рождественское евангельское чудо.

Увидеть явление можно будет невооруженным глазом при ясной ночной погоде. Наилучшее время для наблюдений – перед восходом или закатом. Эйсмонт рекомендует выбирать места вдали от городского света и использовать в качестве ориентиров яркие точки. Мменно ими и будут Марс с Венерой.

Также можно воспользоваться мобильными астрономическими приложениями, которые при наведении на небо подскажут, где находится каждая из планет.

Днем парад будет неразличим: Солнце окажется слишком близко, и его свет затмит всё. Увидеть дневное проявление "Вифлеемской звезды" можно будет только с помощью космических обсерваторий, оснащенных коронографами — приборами, которые создают эффект искусственного солнечного затмения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне увидят несколько солнечных и лунных затмений. 

