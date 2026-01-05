Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Более 100 детей из Нижегородского района стали героями новогодней сказки

04 января 2026 10:00 Общество
Более 100 детей из Нижегородского района стали героями новогодней сказки

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородском районе для детей из многодетных семей и семей участников СВО прошла новогодняя елка. Мероприятие организовано при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». 

«В новогодние праздники хочется создать яркую сказку для детей, которым очень нужна наша поддержка. В представлении дети сами могут стать героями этой истории, поиграть с любимыми персонажами. Этот праздник – настоящий подарок для ребят. Надеемся, что отличное настроение, которым они зарядились на елке, сохранится на весь год», – отметил член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области, региональный координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Андрей Тарасов.

На празднике собрались более 100 детей. Новогоднюю программу для них подготовили сотрудники Дома детского творчества Нижегородского района. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком дети выполняли задания, разгадывали загадки, играли в игры. Также юные гости мероприятия собрались в большой хоровод и исполнили любимые новогодние песни.

«Эмоции переполняют. Мы вместе с ребятами стали настоящими героями сказки. Объединившись со Снеговиком и Дедом Морозом, проучили Снежную королеву.  Это было весело и классно», – поделилась 10-летняя Юлия Лобова.

В конце мероприятия каждый ребенок рассказал стихотворение Деду Морозу и получил от него сладкий подарок. 

Напомним, что поддержка многодетных семей и семей участников СВО является одним из важнейших направлений реализации народной программы «Единой России».

Теги:
Единая Россия Новый год
