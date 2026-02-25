Нестеренко вновь возглавил нижегородский патриотический центр "Авангард" Общество

Андрей Нестеренко вновь занял должность исполнительного директора АНО "Единый центр "Авангард" в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве молодежной политики региона.

На время участия в специальной военной операции трудовой договор с Нестеренко был временно приостановлен по его инициативе. Как уточнили в министерстве, возвращаясь к руководству центром, он исполняет свои обязанности в строгом соответствии с действующими нормами законодательства.

Предыдущий руководитель центра Александр Инешин покинул пост 30 января 2026 года по собственному желанию. В ведомстве добавили, что не располагают информацией о его возможном трудоустройстве в органы власти или другие организации, подконтрольные министерству молодежной политики региона.

Также общее собрание учредителей приняло решение организовать аудит финансово-хозяйственной деятельности "Авангарда". Его результаты представят всем учредителям.

Кроме того, в министерстве отдельно подчеркнули, что у них нет сведений о возможном закрытии организации или о планах войти в состав учредителей новых организаций подобного типа.

