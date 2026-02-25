Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 10:29
Нижегородцам рассказали, как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта
25 февраля 2026 10:14
Эксклюзив
Нестеренко вновь возглавил нижегородский патриотический центр "Авангард"
25 февраля 2026 09:59
Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина
25 февраля 2026 09:46
Карантин по бешенству ввели на Автозаводе
25 февраля 2026 09:26
Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте
25 февраля 2026 09:06
Эксклюзив
Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году
25 февраля 2026 08:42
Нижегородская канатка заплатит 10 млн за подключение к системе оплаты проезда
25 февраля 2026 07:50
Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста
25 февраля 2026 07:34
Оборотные тупики начали строить за станцией метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Эксклюзив
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
Общество

Нестеренко вновь возглавил нижегородский патриотический центр "Авангард"

25 февраля 2026 10:14 Общество
Нестеренко вновь возглавил нижегородский патриотический центр Авангард

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Андрей Нестеренко вновь занял должность исполнительного директора АНО "Единый центр "Авангард" в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве молодежной политики региона.

На время участия в специальной военной операции трудовой договор с Нестеренко был временно приостановлен по его инициативе. Как уточнили в министерстве, возвращаясь к руководству центром, он исполняет свои обязанности в строгом соответствии с действующими нормами законодательства.

Предыдущий руководитель центра Александр Инешин покинул пост 30 января 2026 года по собственному желанию. В ведомстве добавили, что не располагают информацией о его возможном трудоустройстве в органы власти или другие организации, подконтрольные министерству молодежной политики региона.

Также общее собрание учредителей приняло решение организовать аудит финансово-хозяйственной деятельности "Авангарда". Его результаты представят всем учредителям.

Кроме того, в министерстве отдельно подчеркнули, что у них нет сведений о возможном закрытии организации или о планах войти в состав учредителей новых организаций подобного типа.

Ранее сообщалось, что нижегородскую АНО "Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"" возглавил бывший следователь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Назначения Патриотизм
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 12:39
Александр Седов возглавил медиахолдинг муниципальных СМИ Нижнего Новгорода
05 февраля 2026 09:52
Мария Самоделкина стала новым проректором КУПНО
03 февраля 2026 12:06
Кто возглавил новый департамент сельского хозяйства в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных