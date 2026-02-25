Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина

Фото:
Актер Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького Сергей Блохин удостоен высокой государственной награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Артист награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.
Сергей Блохин является ведущим артистом театра, в котором работает с 1990 года, имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации.
