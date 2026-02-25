Эксклюзив
Общество

Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина

25 февраля 2026 09:59 Общество
Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина

Фото: Александр Воложанин

Актер Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького Сергей Блохин удостоен высокой государственной награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Артист награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Сергей Блохин является ведущим артистом театра, в котором работает с 1990 года, имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что президент наградил Орденом Дружбы заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. А председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

