Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина Общество

Фото: Александр Воложанин

Актер Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького Сергей Блохин удостоен высокой государственной награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Артист награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Сергей Блохин является ведущим артистом театра, в котором работает с 1990 года, имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что президент наградил Орденом Дружбы заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. А председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.