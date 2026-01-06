Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 4 и 5 января прошёл традиционный межрегиональный турнир по стрельбе из пневматического оружия "Силуэты Рождества" (6+). Местом проведения стал стрелковый клуб "Атаман", организовавший соревнования при поддержке ДОСААФ.

На турнир съехались более 50 участников из семи регионов страны. В состязаниях приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 10 до 65 лет. Все они боролись за звание лучшего стрелка России.

Участникам предстояло поразить 40 мишеней, выполненных в форме различных животных. Задача осложнялась тем, что мишени располагались на разном расстоянии в зависимости от категории оружия. Для винтовок и пистолетов с открытым прицелом дистанции составляли от 10 до 18 метров. А стрелки с оптическими прицелами соревновались на дистанциях от 18 до 41 метра.

В первый день соревнований на короткой дистанции все призовые места завоевали представители Костромы. Победителем в категории винтовок стал Воронцов Андрей, а в соревнованиях с пистолетом — Незванов Роман.

Во второй день главный приз уехал в Москву — его обладателем стал Александр Рябков. Нижегородским спортсменам удалось занять вторые места: Мария Гамаюмова отличилась в стрельбе из пистолета, а Андрей Смелый — из винтовки.