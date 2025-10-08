Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Минздрав упростил допуск нижегородских частных клиник к системе ОМС

08 октября 2025 09:39
Минздрав упростил допуск нижегородских частных клиник к системе ОМС

Министерство здравоохранения России пересмотрело правила допуска частных медицинских организаций к участию в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), смягчив ряд требований. Об этом сообщил представитель здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Согласно обновлённым условиям, теперь нижегородская частная клиника может быть отклонена при отборе только в случае, если в течение последних двух лет в её деятельности были зафиксированы нарушения, которые привели к ухудшению состояния пациентов или создавали угрозу прогрессирования заболевания.

Таким образом, Минздрав сделал процесс включения частных учреждений в систему ОМС более доступным, что может способствовать расширению медицинских услуг для населения.

Одновременно с этим ведомство ужесточило требования к частным организациям, оказывающим услуги скорой медицинской помощи. Помимо обязательного трёхлетнего опыта работы в данной сфере, теперь они также должны обладать лицензией на использование наркотических средств, необходимых для оказания экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что частная клиника в Нижнем Новгороде повысила цены без предупреждения пациентов.

Также сообщалось, что нижегородские медики поддержали идею сократить роль страховых медицинских компаний в системе обязательного медстрахования.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Здравоохранение Минздрав ОМС
