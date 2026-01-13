Строительные гипермаркеты OBI переименуют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Сеть строительных гипермаркетов OBI готовится к масштабному ребрендингу. Все магазины будут переименованы в "DOM Лента". Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

В Нижнем Новгороде насчитывается два таких магазина — в ТРЦ "МЕГА" и ТРК "Фантастика". Ребрендинг охватит все 25 действующих магазинов сети, работающих в 11 городах страны.

Первоначально OBI принадлежала немецкой компании OBI GmbH, которая начала работу в России в 2003 году. Однако в 2022 году иностранный собственник покинул российский рынок, и магазины временно приостановили деятельность. Позднее гипермаркеты возобновили работу под управлением новых владельцев. В апреле 2025 года долю в компании приобрели структуры "Севергрупп", что и стало причиной текущих изменений.

