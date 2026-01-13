В Урене 17 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Урене 17 человек получили ключи от новых квартир благодаря региональной адресной программе по переселению граждан на территории Нижегородской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новый трехэтажный дом построили на улице Хозцентр. Всего в новостройке - 27 квартир, 9 из которых предоставлены в рамках первого этапа программы.

«Жители нашего округа переедут из аварийного жилья в новые, современные квартиры благодаря большой системной работе в рамках нацпроекта. Ликвидация аварийного фонда остаётся для нас одним из ключевых приоритетов. Мы видим проблемы, понимаем свою ответственность и будем целенаправленно двигаться дальше в этом направлении. Достойное жильё - это фундамент, на котором строится благополучие каждой семьи и всего нашего округа», - рассказал глава МСУ Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев.

Всего с начала реализации первого этапа региональной программы на территории Уренского муниципального округа расселили три аварийных многоквартирных дома общей площадью 396,85 кв. м, благодаря чему жилищные условия улучшили 19 человек.

«На сегодняшний день мероприятия по расселению аварийного жилья в Уренском муниципальном округе, запланированные в рамках первого этапа региональной программы, завершены, но реализация программы будет продолжена», - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.