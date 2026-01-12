Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 18:18В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ
12 января 2026 17:573,5 тысячи юных нижегородцев вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады
12 января 2026 17:56400 многодетных семей получили жилищные сертификаты в Нижегородской области
12 января 2026 17:39Прощание с профессором ННГУ Вадимом Соболевым пройдет 13 января
12 января 2026 17:29Стало известно, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники
12 января 2026 17:18Николай Шадрин: "Программа "Герои.Нижегородская область" помогает участникам СВО работать на благо общества"
12 января 2026 17:13Выяснилось, какая погода ждет нижегородцев в середине января
12 января 2026 16:58Фуникулер в Нижегородском кремле перевез более 360 000 человек за год
12 января 2026 16:50Юрист объяснил, когда ругань в голосовом сообщении обернётся штрафом
12 января 2026 16:29​​​​​​​Цифровые помощники Деда Мороза обработали более полумиллиона звонков
Общество

Более 25 тысяч кв. м жилья спроектировали в Ольгине с применением ТИМ

12 января 2026 16:15 Общество
Более 25 тысяч кв. м жилья спроектировали в Ольгине с применением ТИМ

Фото: Дирекция по строительству

АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» спроектировало более 25 тысяч кв. метров жилья с использованием отечественного программного обеспечения, основанного на технологиях информационного моделирования (ТИМ). Работы ведутся в рамках комплексного развития территории (КРТ) в деревне Ольгино, всего планируется спроектировать еще более 325 тыс. кв. метров жилья. На данный момент уже получено разрешение на строительство трех домов.

В 2025 году Дирекция стала первой нижегородской организацией, вошедшей в федеральный реестр проектировщиков, применяющих ТИМ в жилищном строительстве. Организация разработала и внедрила собственный стандарт информационного моделирования, а также перешла на использование исключительно отечественного специализированного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

«Нижегородская область демонстрирует высокие стандарты качества в применении технологий информационного моделирования. Это позволяет нам не только следовать новым требованиям, но и задавать тон в развитии цифровизации строительства в России. Технологии информационного моделирования позволяют оптимизировать процессы, снизить издержки и в целом повысить уровень качества возводимых объектов. Сейчас технология используется как при возведении социальных объектов, так и при строительстве крупных жилых комплексов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Ключевым элементом цифровизации строительства стала разработка и внедрение среды общих данных - централизованного хранилища всей информации о проекте на каждом этапе: от создания эскиза до сдачи готового объекта. За два года АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» полностью перешла от импортного программного обеспечения для проектирования на отечественное ПО - Renga Professional, Кредо-диалог, Pilot-BIM, Компас-график. Благодаря использованию отечественных программных продуктов с применением среды общих данных обеспечивается безопасное хранение документации на всех этапах жизненного цикла строительного объекта.

«Технологии информационного моделирования можно сравнить с детальной 3D-инструкцией по сборке конструктора. Эта технология позволяет визуализировать расположение каждой детали будущего здания – несущих конструкций, инженерных коммуникаций, проводки. Такая «инструкция» создается в цифровом виде еще до начала строительных работ, что позволяет выявить и устранить потенциальные ошибки на этапе проектирования за счет работы в единой трехмерной модели. Использование Pilot-BIM в качестве среды общих данных помогает нам контролировать все этапы проекта, от разработки до сдачи объекта в эксплуатацию, обеспечивая прозрачность и юридическую значимость всех документов», - сказал директор ОА «СЗ НО «Дирекция по строительству» Дамир Биктимиров.

Среди разрабатываемых Дирекцией проектов - масштабный проект КРТ в Ольгине и «Дом на Мурашкинской» - первый в России многоквартирный дом с полным цифровым сопровождением.

Напомним, что цифровизация различных сфер экономики отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В нацпроект входят девять федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к сети интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Государственная статистика» и «Искусственный интеллект» (ИИ).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье КРТ Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных