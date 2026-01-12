Более 25 тысяч кв. м жилья спроектировали в Ольгине с применением ТИМ Общество

Фото: Дирекция по строительству

АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» спроектировало более 25 тысяч кв. метров жилья с использованием отечественного программного обеспечения, основанного на технологиях информационного моделирования (ТИМ). Работы ведутся в рамках комплексного развития территории (КРТ) в деревне Ольгино, всего планируется спроектировать еще более 325 тыс. кв. метров жилья. На данный момент уже получено разрешение на строительство трех домов.

В 2025 году Дирекция стала первой нижегородской организацией, вошедшей в федеральный реестр проектировщиков, применяющих ТИМ в жилищном строительстве. Организация разработала и внедрила собственный стандарт информационного моделирования, а также перешла на использование исключительно отечественного специализированного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

«Нижегородская область демонстрирует высокие стандарты качества в применении технологий информационного моделирования. Это позволяет нам не только следовать новым требованиям, но и задавать тон в развитии цифровизации строительства в России. Технологии информационного моделирования позволяют оптимизировать процессы, снизить издержки и в целом повысить уровень качества возводимых объектов. Сейчас технология используется как при возведении социальных объектов, так и при строительстве крупных жилых комплексов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Ключевым элементом цифровизации строительства стала разработка и внедрение среды общих данных - централизованного хранилища всей информации о проекте на каждом этапе: от создания эскиза до сдачи готового объекта. За два года АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» полностью перешла от импортного программного обеспечения для проектирования на отечественное ПО - Renga Professional, Кредо-диалог, Pilot-BIM, Компас-график. Благодаря использованию отечественных программных продуктов с применением среды общих данных обеспечивается безопасное хранение документации на всех этапах жизненного цикла строительного объекта.

«Технологии информационного моделирования можно сравнить с детальной 3D-инструкцией по сборке конструктора. Эта технология позволяет визуализировать расположение каждой детали будущего здания – несущих конструкций, инженерных коммуникаций, проводки. Такая «инструкция» создается в цифровом виде еще до начала строительных работ, что позволяет выявить и устранить потенциальные ошибки на этапе проектирования за счет работы в единой трехмерной модели. Использование Pilot-BIM в качестве среды общих данных помогает нам контролировать все этапы проекта, от разработки до сдачи объекта в эксплуатацию, обеспечивая прозрачность и юридическую значимость всех документов», - сказал директор ОА «СЗ НО «Дирекция по строительству» Дамир Биктимиров.

Среди разрабатываемых Дирекцией проектов - масштабный проект КРТ в Ольгине и «Дом на Мурашкинской» - первый в России многоквартирный дом с полным цифровым сопровождением.

Напомним, что цифровизация различных сфер экономики отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В нацпроект входят девять федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к сети интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Государственная статистика» и «Искусственный интеллект» (ИИ).