Общество

Юным нижегородцам расскажут про кибербезопасность в космосе на "Уроке цифры"

13 января 2026 10:00 Общество
Юным нижегородцам расскажут про кибербезопасность в космосе на Уроке цифры

Фото: Минцифры РФ

Нижегородским школьникам расскажут про кибербезопасность в космосе на «Уроке цифры» (6+), который пройдет по всей стране с 19 января по 8 февраля 2026 года.

 Ребята узнают, как работают космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных между Землей и космическими объектами, какие технологии помогают обеспечивать защиту этой информации, научатся применять методы шифрования и дешифрования сигналов и использования резервных каналов связи. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте: урокцифры.рф.

 «Лаборатория   Касперского»   разработала   три   сценария   урока. Ученики 1-4 классов будут выполнять «космическую миссию», изучать, как устроен современный спутник и какие функции выполняют его основные части. В заданиях для 5-9 классов акцент сделан на развитии критического анализа угроз в цифровых и  космических  системах,  освоении  базовых  инструментов  защиты  данных и безопасной работы с информацией. Старшеклассники будут изучать продвинутые методы обеспечения кибербезопасности в космосе, включая настройку алгоритмов анализа данных, построение защищенных каналов связи и предотвращение кибератак на спутники и станции.

«Космические достижения играют важную роль в истории нашей страны, и в этом году мы решили рассказать школьникам, почему сегодня в освоении космоса все  большее  значение  приобретает  кибербезопасность.  Учащиеся  узнают, как инженеры создают защищенный интернет для работы в космическом пространстве и как выстраивается связь между Землей и спутниками на орбите – от сигналов Международной космической станции до передачи данных с орбиты Марса», – рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

«Сегодня космические технологии – это не только исследования и навигация, но и критически важная часть цифровой инфраструктуры, от которой зависит работа связи, транспорта, экономики и безопасности государства. С помощью нового мы расскажем школьникам, как устроены космические системы связи,  какие угрозы возникают при передаче данных и как обеспечить защиту информации. Важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали: цифровая безопасность – это фундамент устойчивого развития технологий, в том числе и в космосе», – отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе – вместе с учителем и одноклассниками, так и дома – самостоятельно или вместе с родителями. Для каждого уровня обучения предусмотрены свои сценарии и задания, адаптированные под возраст и интересы школьников: от игровых миссий для   младших   классов   до   практико-ориентированных   тренажеров для старшеклассников. Такой формат позволяет выбрать удобное время и место для прохождения урока и делает обучение увлекательным и доступным для всех.

Методические рекомендации по теме «Кибербезопасность в космосе» будут полезны учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям администрации образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей. Материалы также помогут родителям познакомить детей с основами кибербезопасности и начать применять эти знания в повседневной жизни.

Напомним, что проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для  цифровой  трансформации»  национального  проекта  «Экономика  данных и  цифровая  трансформация  государства»,  а  также  национальной  цели «Технологическое лидерство», утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Кибербезопасность Минцифры Школы
