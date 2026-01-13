Юным нижегородцам расскажут про кибербезопасность в космосе на "Уроке цифры" Общество

Фото: Минцифры РФ

Нижегородским школьникам расскажут про кибербезопасность в космосе на «Уроке цифры» (6+), который пройдет по всей стране с 19 января по 8 февраля 2026 года.

Ребята узнают, как работают космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных между Землей и космическими объектами, какие технологии помогают обеспечивать защиту этой информации, научатся применять методы шифрования и дешифрования сигналов и использования резервных каналов связи. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте: урокцифры.рф.

«Лаборатория Касперского» разработала три сценария урока. Ученики 1-4 классов будут выполнять «космическую миссию», изучать, как устроен современный спутник и какие функции выполняют его основные части. В заданиях для 5-9 классов акцент сделан на развитии критического анализа угроз в цифровых и космических системах, освоении базовых инструментов защиты данных и безопасной работы с информацией. Старшеклассники будут изучать продвинутые методы обеспечения кибербезопасности в космосе, включая настройку алгоритмов анализа данных, построение защищенных каналов связи и предотвращение кибератак на спутники и станции.

«Космические достижения играют важную роль в истории нашей страны, и в этом году мы решили рассказать школьникам, почему сегодня в освоении космоса все большее значение приобретает кибербезопасность. Учащиеся узнают, как инженеры создают защищенный интернет для работы в космическом пространстве и как выстраивается связь между Землей и спутниками на орбите – от сигналов Международной космической станции до передачи данных с орбиты Марса», – рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

«Сегодня космические технологии – это не только исследования и навигация, но и критически важная часть цифровой инфраструктуры, от которой зависит работа связи, транспорта, экономики и безопасности государства. С помощью нового мы расскажем школьникам, как устроены космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных и как обеспечить защиту информации. Важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали: цифровая безопасность – это фундамент устойчивого развития технологий, в том числе и в космосе», – отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе – вместе с учителем и одноклассниками, так и дома – самостоятельно или вместе с родителями. Для каждого уровня обучения предусмотрены свои сценарии и задания, адаптированные под возраст и интересы школьников: от игровых миссий для младших классов до практико-ориентированных тренажеров для старшеклассников. Такой формат позволяет выбрать удобное время и место для прохождения урока и делает обучение увлекательным и доступным для всех.

Методические рекомендации по теме «Кибербезопасность в космосе» будут полезны учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям администрации образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей. Материалы также помогут родителям познакомить детей с основами кибербезопасности и начать применять эти знания в повседневной жизни.

Напомним, что проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», утвержденной президентом России Владимиром Путиным.