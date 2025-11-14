Нижегородские ученые запатентовали сверхпроводящий детектор Наука

Фото: НГТУ имени Алексеева

Коллектив исследователей под руководством ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" с участием ученых НГТУ имени Р.Е. Алексеева запатентовал уникальный сверхпроводящий детектор, способный фиксировать энергии в десятки раз меньшие, чем существующие аналоги. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В основе устройства — сверхпроводящий переход с использованием гафния и палладия. Эта комбинация позволила добиться рекордно низкой критической температуры и сверхузкой ширины перехода — менее 5% от критической температуры. Такие параметры обеспечивают исключительную чувствительность при работе в условиях сверхнизких температур.

Один из авторов разработки, Андрей Панкратов, отметил, что технология открывает новые горизонты для точных измерений в области сверхнизких энергий.

"Мы применили принципиально новый подход — использование гафния в качестве чувствительного элемента. Это делает устройство не только более доступным, но и экономически выгодным по сравнению с аналогами на основе вольфрама и иридия", - сказал он.

Разработка может найти применение в высокочувствительных микрокалориметрах, квантовых вычислениях и фундаментальных физических исследованиях. Высокая предсказуемость и стабильность характеристик делают новый детектор перспективным решением для научных и прикладных задач.

