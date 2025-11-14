Нижегородские ученые запатентовали сверхпроводящий детектор

Фото:
Коллектив исследователей под руководством ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" с участием ученых НГТУ имени Р.Е. Алексеева запатентовал уникальный сверхпроводящий детектор, способный фиксировать энергии в десятки раз меньшие, чем существующие аналоги. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
В основе устройства — сверхпроводящий переход с использованием гафния и палладия. Эта комбинация позволила добиться рекордно низкой критической температуры и сверхузкой ширины перехода — менее 5% от критической температуры. Такие параметры обеспечивают исключительную чувствительность при работе в условиях сверхнизких температур.
Один из авторов разработки, Андрей Панкратов, отметил, что технология открывает новые горизонты для точных измерений в области сверхнизких энергий.
"Мы применили принципиально новый подход — использование гафния в качестве чувствительного элемента. Это делает устройство не только более доступным, но и экономически выгодным по сравнению с аналогами на основе вольфрама и иридия", - сказал он.
Разработка может найти применение в высокочувствительных микрокалориметрах, квантовых вычислениях и фундаментальных физических исследованиях. Высокая предсказуемость и стабильность характеристик делают новый детектор перспективным решением для научных и прикладных задач.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Нижегородская область вошла в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по числу заявок на изобретения.
