Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по числу заявок на изобретения Наука

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по числу заявок на изобретения по итогам 2024 года. Всего регион подал 277 заявок, из которых 35% поступило от физических лиц, а 30% — от вузов. Об этом сообщили в Роспатенте.

Отмечается, что Приволжский федеральный округ в целом занял второе место среди всех округов России по количеству заявок на изобретения. Пять регионов ПФО показали рост в этом направлении, а в одиннадцати увеличилось число заявок на полезные модели. Эксперты связывают успех с устойчивым развитием инновационной среды и мерами поддержки, в том числе реализацией предложений Роспатента.

"Нижегородская область относится к числу регионов, активно внедряющих меры поддержки развития изобретательства, в том числе кредитование под залог интеллектуальной собственности", - отметили в агентстве, добавив, что регион известен мощными школами по радиофизике, электронике, ядерной физике и микробиологии, а также обладает большим количеством перерабатывающих предприятий.

Среди приоритетных направлений нижегородских изобретений выделяются медицинские технологии, специальные машины, транспорт и измерительные технологии. Лидерами по числу патентных заявок стали Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ (166 заявок за три года) и НГТУ имени Р.Е. Алексеева (125 заявок за тот же период).

В 2024 году организации региона сообщили в Роспатент об использовании 835 изобретений и полезных моделей. Большинство таких сообщений поступило от научных учреждений, что подтверждает активное внедрение разработок в практику.

Нижегородская область также активно развивает туристическую сферу, об этом говорит, в частности, рост интереса к брендингу. В 2024 году предприниматели Нижегородской области подали свыше 2,1 тысячи заявок на товарные знаки, что на 7% больше, чем в 2023 году. Общее количество действующих свидетельств на товарные знаки в регионе приближается к 10 тысячам.

Дополнительным фактором, укрепляющим туристическую привлекательность региона, остаётся богатое наследие народных художественных промыслов. Нижегородская область известна такими брендами, как "Хохлома Семеновская", "Городецкая роспись", "Павловские художественные изделия", "Семёновская матрёшка", "Семёновская ложка", "Шахунское ткачество" и "Полховско-майданская роспись".

Ранее сообщалось, что затраты на науку в Нижегородской области достигли 140 млрд рублей.