Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
11 ноября 2025 19:17Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по числу заявок на изобретения
10 ноября 2025 17:30Робот-медсестра, энергопассивный дом, дроны: что изобретают в нижегородских вузах
10 ноября 2025 16:11Затраты на науку в Нижегородской области достигли 140 млрд рублей
01 ноября 2025 17:23Директор НИИ нейронаук Сусанна Гордлеева рассказала, как наука помогает менять будущее
29 октября 2025 18:43Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
29 октября 2025 15:53В России началось производство вакцины против ВПЧ
24 октября 2025 15:32Ученые из Нижнего Новгорода разморозили раковые клетки спустя 12 лет
21 октября 2025 07:15Проект ИИ-автопилота для автомобилей разработали студенты в рамках студкемпа в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 13:29Ученые ННГУ разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
20 октября 2025 10:07Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по науке и технологиям
Наука

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по числу заявок на изобретения

11 ноября 2025 19:17 Наука
Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по числу заявок на изобретения

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по числу заявок на изобретения по итогам 2024 года. Всего регион подал 277 заявок, из которых 35% поступило от физических лиц, а 30% — от вузов. Об этом сообщили в Роспатенте. 

Отмечается, что Приволжский федеральный округ в целом занял второе место среди всех округов России по количеству заявок на изобретения. Пять регионов ПФО показали рост в этом направлении, а в одиннадцати увеличилось число заявок на полезные модели. Эксперты связывают успех с устойчивым развитием инновационной среды и мерами поддержки, в том числе реализацией предложений Роспатента.

"Нижегородская область относится к числу регионов, активно внедряющих меры поддержки развития изобретательства, в том числе кредитование под залог интеллектуальной собственности", - отметили в агентстве, добавив, что регион известен мощными школами по радиофизике, электронике, ядерной физике и микробиологии, а также обладает большим количеством перерабатывающих предприятий.

Среди приоритетных направлений нижегородских изобретений выделяются медицинские технологии, специальные машины, транспорт и измерительные технологии. Лидерами по числу патентных заявок стали Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ (166 заявок за три года) и НГТУ имени Р.Е. Алексеева (125 заявок за тот же период).

В 2024 году организации региона сообщили в Роспатент об использовании 835 изобретений и полезных моделей. Большинство таких сообщений поступило от научных учреждений, что подтверждает активное внедрение разработок в практику.

Нижегородская область также активно развивает туристическую сферу, об этом говорит, в частности, рост интереса к брендингу. В 2024 году предприниматели Нижегородской области подали свыше 2,1 тысячи заявок на товарные знаки, что на 7% больше, чем в 2023 году. Общее количество действующих свидетельств на товарные знаки в регионе приближается к 10 тысячам.

Дополнительным фактором, укрепляющим туристическую привлекательность региона, остаётся богатое наследие народных художественных промыслов. Нижегородская область известна такими брендами, как "Хохлома Семеновская", "Городецкая роспись", "Павловские художественные изделия", "Семёновская матрёшка", "Семёновская ложка", "Шахунское ткачество" и "Полховско-майданская роспись".

Ранее сообщалось, что затраты на науку в Нижегородской области достигли 140 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Изобретения Наука Патент
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 17:30Робот-медсестра, энергопассивный дом, дроны: что изобретают в нижегородских вузах
01 октября 2025 12:53НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке
30 сентября 2025 11:50Ученые из Нижнего Новгорода запатентовали новый метод борьбы с раком
15 июля 2025 07:00Нижегородские ученые разработали антенну для мониторинга кровотока
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных