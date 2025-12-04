Алексей Храмов возглавил мобилизационный резерв "БАРС-НН"

Фото:
Полковник запаса Алексей Храмов, участвовавший в специальной военной операции и награждённый орденом Мужества, назначен командиром мобилизационного резерва "БАРС-НН". Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.
Храмов подписал контракт о службе в мобилизационном резерве в ноябре 2025 года. В комиссариате отметили, что его назначение стало закономерным продолжением службы Отечеству.
Одной из главных своих задач командир считает формирование подразделений, готовых защищать регион от внешних угроз.
Алексей Храмов — кадровый военный, окончил Горьковское зенитное ракетное командное училище, служил на командных должностях в армии, затем возглавлял охранные структуры. С 2022 по 2025 год участвовал в СВО в должности замкомандира полка. За мужество награждён орденом Мужества и медалями "За боевые отличия" и "За разминирование". После ранения и реабилитации присоединился к "БАРС-НН".
Одним из первых шагов на новом посту стало формирование групп резервистов, которые прошли подготовку и уже приступили к охране важных объектов в Нижегородской области.
"Могу отметить, что первая группа резервистов отлично проявляет себя на боевом дежурстве при отражении атак БПЛА. Есть конкретные результаты и сбитые цели. Сейчас мы знаем, над чем нужно работать дальше, чему нужно уделить внимание в будущем", - рассказал командир резерва.
Напомним, служба в составе "БАРС-НН" проходит только в пределах Нижегородской области, участники не направляются в зону СВО.
Ранее сообщалось, что в ноябре резервисты отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+