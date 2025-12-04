Алексей Храмов возглавил мобилизационный резерв "БАРС-НН" Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Полковник запаса Алексей Храмов, участвовавший в специальной военной операции и награждённый орденом Мужества, назначен командиром мобилизационного резерва "БАРС-НН". Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Храмов подписал контракт о службе в мобилизационном резерве в ноябре 2025 года. В комиссариате отметили, что его назначение стало закономерным продолжением службы Отечеству.

Одной из главных своих задач командир считает формирование подразделений, готовых защищать регион от внешних угроз.

Алексей Храмов — кадровый военный, окончил Горьковское зенитное ракетное командное училище, служил на командных должностях в армии, затем возглавлял охранные структуры. С 2022 по 2025 год участвовал в СВО в должности замкомандира полка. За мужество награждён орденом Мужества и медалями "За боевые отличия" и "За разминирование". После ранения и реабилитации присоединился к "БАРС-НН".

Одним из первых шагов на новом посту стало формирование групп резервистов, которые прошли подготовку и уже приступили к охране важных объектов в Нижегородской области.

"Могу отметить, что первая группа резервистов отлично проявляет себя на боевом дежурстве при отражении атак БПЛА. Есть конкретные результаты и сбитые цели. Сейчас мы знаем, над чем нужно работать дальше, чему нужно уделить внимание в будущем", - рассказал командир резерва.

Напомним, служба в составе "БАРС-НН" проходит только в пределах Нижегородской области, участники не направляются в зону СВО.

