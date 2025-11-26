Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Никитин призвал работодателей не мешать вступлению сотрудников в "БАРС-НН"

26 ноября 2025 09:45 Общество
Никитин призвал работодателей не мешать вступлению сотрудников в БАРС-НН

Фото: Дмитрий Музыка

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодной прямой линии высказался о формировании мобилизационного резерва "БАРС-НН". Один из вопросов касался давления со стороны работодателей, препятствующих своим сотрудникам вступать в резерв.

По словам участника программы "Герои. Нижегородская область" и сотрудника координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Владимира Петрухова, на горячую линию по вступлению в "БАРС-НН" обращаются с вопросом, что делать, если руководитель не хочет отпускать работника на сборы и против его участия в резерве. 

Глеб Никитин выразил удивление по поводу подобных случаев. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы и будут взяты под контроль. По его словам, работодатели не имеют права препятствовать своим сотрудникам в участии в мобилизационном резерве. 

Губернатор пообещал провести разъяснительные работы с теми, кто нарушает законодательство. Он обратился к руководителям предприятий с рекомендацией не только не мешать, но и содействовать участию работников в "БАРС-НН".

"Сегодня наша главная задача — защита критически важных объектов инфраструктуры региона. Работодатель обязан отпускать сотрудников на сборы. Механизм уже отлажен: за резервистом сохраняется место, а организация получает компенсацию от Министерства обороны в размере среднего заработка специалиста", - сказал он.

Напомнил, что участие в резерве "БАРС-НН" не связано с отправкой в зону специальной военной операции. Все мероприятия проходят исключительно в пределах Нижегородской области. Вступление осуществляется на добровольной основе через военные комиссариаты, путем заключения контракта с Минобороны России. 

Дополнительную информацию можно получить в Telegram-канале, на сайте bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 20:00, после этого звонки обрабатываются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что ряды мобилизационного резерва пополнили заместитель губернатора Андрей Гнеушев, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин и главы пятнадцати муниципалитетов региона.

