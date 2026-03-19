Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Экономика

Совершенствование мер господдержки инвесторам обсудили на Госсовете

18 марта 2026 20:03 Экономика

18 марта в Российской академии народного хозяйства прошло расширенное заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции». Заседание провел председатель комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

В числе участников - заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель Министра экономического развития РФ Денис Тюпышев, президент РСПП Александр Шохин, президент общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, представители бизнес-объединений, институтов развития, регионов, а также участники образовательной программы для региональных управленческих команд по инвестициям. 

На заседании подробно обсудили вопросы применения федерального инвестиционного налогового вычета; единой федеральной системы поддержки инвестиционных проектов; снятие административных барьеров в рамках механизма «Трансформация делового климата».

Валерий Лимаренко отметил, что деятельность комиссии прежде всего направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по достижению роста объема инвестиций в основной капитал на 60 % в 2030 году по сравнению с 2019 годом.

«Это амбициозная задача. Чтобы ее решить, необходимо снижать административные барьеры и совершенствовать меры поддержки для инвесторов. Механизм трансформации делового климата позволяет качественно снимать ограничения, которые особенно беспокоят бизнес, сдерживают его развитию и реализации инвестиционных проектов. За счет его применения уже собрано 423 инициативы, из которых более 350 одобрены и реализованы.  И мы продолжим эту работу», - подчеркнул председатель комиссии.

