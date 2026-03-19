Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

"Красное Сормово" отсудило у нидерландской компании более 1,7 млн евро

19 марта 2026 12:36 Экономика
Суд обязал Yanmar Europe вернуть миллионы евро заводу Красное Сормово

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону завода "Красное Сормово" в споре с нидерландской компанией Yanmar Europe B.V. Предприятию удалось добиться взыскания 1,75 млн евро, в эту сумму вошли ранее уплаченный аванс и неустойка за нарушение договорных обязательств. Информация о решении размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, наибольшую часть взыскания составил авансовый платеж — 1,563 млн евро, который поставщик обязан вернуть. Дополнительно суд постановил взыскать штраф в размере 188,75 тысячи евро.

Помимо этого, на иностранную компанию возложены расходы по уплате государственной пошлины — 200 тысяч рублей.

Решение суда вступит в законную силу через месяц, если ни одна из сторон не подаст апелляционную жалобу. В случае обжалования окончательное решение примет вышестоящий суд. После завершения всех процедур "Красное Сормово" получит исполнительный лист и сможет начать процесс фактического взыскания средств.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных