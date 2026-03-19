"Красное Сормово" отсудило у нидерландской компании более 1,7 млн евро

Фото:
Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону завода "Красное Сормово" в споре с нидерландской компанией Yanmar Europe B.V. Предприятию удалось добиться взыскания 1,75 млн евро, в эту сумму вошли ранее уплаченный аванс и неустойка за нарушение договорных обязательств. Информация о решении размещена в картотеке арбитражных дел.
Согласно материалам дела, наибольшую часть взыскания составил авансовый платеж — 1,563 млн евро, который поставщик обязан вернуть. Дополнительно суд постановил взыскать штраф в размере 188,75 тысячи евро.
Помимо этого, на иностранную компанию возложены расходы по уплате государственной пошлины — 200 тысяч рублей.
Решение суда вступит в законную силу через месяц, если ни одна из сторон не подаст апелляционную жалобу. В случае обжалования окончательное решение примет вышестоящий суд. После завершения всех процедур "Красное Сормово" получит исполнительный лист и сможет начать процесс фактического взыскания средств.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+