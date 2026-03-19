"Красное Сормово" отсудило у нидерландской компании более 1,7 млн евро Экономика

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону завода "Красное Сормово" в споре с нидерландской компанией Yanmar Europe B.V. Предприятию удалось добиться взыскания 1,75 млн евро, в эту сумму вошли ранее уплаченный аванс и неустойка за нарушение договорных обязательств. Информация о решении размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, наибольшую часть взыскания составил авансовый платеж — 1,563 млн евро, который поставщик обязан вернуть. Дополнительно суд постановил взыскать штраф в размере 188,75 тысячи евро.

Помимо этого, на иностранную компанию возложены расходы по уплате государственной пошлины — 200 тысяч рублей.

Решение суда вступит в законную силу через месяц, если ни одна из сторон не подаст апелляционную жалобу. В случае обжалования окончательное решение примет вышестоящий суд. После завершения всех процедур "Красное Сормово" получит исполнительный лист и сможет начать процесс фактического взыскания средств.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании.