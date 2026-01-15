10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Нижегородских родителей приглашают на первые в этом году бесплатные лекции проекта "ЛекториУМ"

15 января 2026 14:02 Общество
Нижегородских родителей приглашают на первые в этом году бесплатные лекции проекта ЛекториУМ

Фото: Центр "Вега"

Нижегородских родителей приглашают на первые в этом году бесплатные лекции проекта «ЛекториУМ» (12+), который реализуется региональным центром развития талантов «Вега». Встречи проводятся в детском центре «Бублик» в парке «Швейцария» (Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35А).

Первая лекция состоится уже в ближайшую субботу, 17 января, с 14:00 до 15:30. Ее проведёт когнитивно-поведенческий психолог, магистрант клинической психологии и многодетная мама Татьяна Климахина.

«Мы планируем обсудить понятие токсичных отношений и их отличия от здоровых конфликтов. Также мы детально проработаем практические стратегии эффективного общения и способы формирования личных границ», – рассказала она.

Вторая встреча запланирована на 31 января, она также пройдет с 14:00 до 15:30. Гостей ждет одна из лекций цикла «Здоровье ребёнка». Лекцию проведут врач-гинеколог-репродуктолог Светлана Мелехина и врач-онколог-маммолог, консультант по грудному вскармливанию и первый в России преподаватель Всемирного фонда борьбы против рака молочной железы Worldwide Breast Cancer Наталья Алексеева. 

«На лекции мы обсудим психологическое и физиологические особенности организма в переходном возрасте у девочек. Слушатели узнают, как правильно вести разговор с дочерями об изменениях в период взросления и о важности бережного отношения к своему организму», – анонсировала Наталья Алексеева.

Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке: https://vega52.ru/lektorium-parents. 

В центре «Вега» напомнили, что во время лекций для взрослых  также организованы мастер-классы для детей по изобразительному искусству «Зимнее вдохновение». Занятия будут интересны ребятам в возрасте от 4 до 7 лет и нацелены на развитие их творческого потенциала. Зарегистрировать детей на участие в занятиях можно при наличии регистрации на платформе «Навигатор 52» по ссылке: https://vega52.ru/events/master-klass-izo-masterskaya-z.

Напомним, лекции в «ЛекториУМе» проводятся ежемесячно. Проект позволяет углубить знания нижегородских родителей в вопросах воспитания детей.

Региональный центр «Вега» ведет свою работу в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

