Общество

Более 80 млн рублей направили на капремонт Черновской школы в Большеболдинском округе

16 января 2026 14:31
Более 80 млн рублей направили на капремонт Черновской школы в Большеболдинском округе

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

В Большеболдинском округе Нижегородской области капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием Черновскую среднюю школу. Сразу после завершения зимних каникул в обновленное здание вернулись ученики. Теперь ребята и их педагоги будут учиться и работать в более комфортных условиях.

Как сообщили в министерстве образования Нижегородской области, проект модернизации школы получил финансирование в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». В общей сложности на ремонт образовательного учреждения направили свыше 80 млн рублей.

«Здание 1991 года постройки требовало, в первую очередь, ремонта внутренних помещений и протекавшей крыши. Специалисты полностью заменили кровлю, отремонтировали все внутренние помещения, входные группы, коммуникации, переоборудовали учебные помещения. Также обновили столовую, спортивный и актовый залы», – рассказал министр образования региона Михаил Пучков.

Из 80 млн рублей, выделенных непосредственно на ремонтные работы, 52 млн рублей составила федеральная субсидия, 24 млн рублей и 4 млн рублей – вложения регионального и муниципального бюджетов, соответственно.

«Обновленные пространства необходимо оснастить новым цифровым оборудованием и учебными материалами, а также мебелью. На эти цели было выделено около 12 миллионов рублей», – добавил Михаил Пучков. 

В торжественной церемонии открытия школы приняла участие глава местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова.

«Школьников и педагогов встречают уютные чистые кабинеты с новой мебелью и современным оборудованием, надежная крыша, светлая столовая и кухня с новейшим оборудованием, уютный спортивный и комфортный концертный залы. Наша Черновская школа после глобального ремонта получила новую жизнь! В ближайшее время здесь будет создан агрокласс по переработке молочной продукции», – сказала она в своем обращении к учащимся, педагогам и жителям села Черновского.

В областном Минобре отметили, что в Черновской средней школе созданы условия для углубленного изучения отдельных дисциплин и профессиональной ориентации школьников. Сегодня образовательное учреждение рассматривается как центр ранней подготовки кадров для агробизнеса. Руководством школы уже достигнута договоренность о сотрудничестве с местным предприятием в части использования производственной инфраструктуры при проведении занятий с детьми.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Теги:
Большебодинский муниципалитет Нацпроект Школы
