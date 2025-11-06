Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

20 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц

06 ноября 2025 17:37 Общество
06 ноября 2025 17:37

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде объединили 20 детских садов в девять дошкольных учреждений, в работе находятся еще шесть постановлений о реорганизации дошкольных учреждений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования. 

Отметим, что реорганизация проходила в форме присоединения одного или двух дошкольных учреждений к другому. В частности, уже объединены детские сады №314 и №40, №166 и №198, №318 и №73, №29 и №105, №167 и №410, №269 с №290 и №294, №152 с №157 и №201, №386 и №401, №165 и №97.

В департаменте образования нам пояснили, что это сделано для оптимизации ресурсов — помещений, кадров и финансирования. Там полагают, что такие изменения помогут детсадам развиваться и работать по современным стандартам.

При этом здания всех детских садов, как заверили в департаменте, продолжат использоваться по своему прямому назначению.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе планируется построить два новых детсада. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных