20 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде объединили 20 детских садов в девять дошкольных учреждений, в работе находятся еще шесть постановлений о реорганизации дошкольных учреждений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования.

Отметим, что реорганизация проходила в форме присоединения одного или двух дошкольных учреждений к другому. В частности, уже объединены детские сады №314 и №40, №166 и №198, №318 и №73, №29 и №105, №167 и №410, №269 с №290 и №294, №152 с №157 и №201, №386 и №401, №165 и №97.

В департаменте образования нам пояснили, что это сделано для оптимизации ресурсов — помещений, кадров и финансирования. Там полагают, что такие изменения помогут детсадам развиваться и работать по современным стандартам.

При этом здания всех детских садов, как заверили в департаменте, продолжат использоваться по своему прямому назначению.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе планируется построить два новых детсада.