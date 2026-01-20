АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 221 тысячу испытаний нефти и нефтепродуктов в 2025 году Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть – Верхняя Волга" проанализировали 221 тысячи проб углеводородного сырья и топлива в 2025 году. Из них: 177 тысяч – нефтепродуктов и 44 тысячи– нефти.

Предприятие гарантирует полный контроль качества нефти и нефтепродуктов на всех этапах транспортировки. Для этого специалисты проводят лабораторные исследования, определяя ключевые параметры продукции: от плотности и содержания серы до количества воды и примесей. Такой мониторинг охватывает все виды топлива: нефть, авиакеросин, бензин и дизель, обеспечивая их стабильное соответствие действующим стандартам качества.

В рамках программы "Оборудование, не требующее монтажа" испытательные лаборатории были оснащены новой техникой. В испытательную лабораторию нефти ЛПДС "Староликеево" поступил анализатор серы, а в лабораторию НПС "Рязань" – взрывозащищенный холодильник для хранения химических реактивов. Еще один холодильник и две лабораторные посудомоечные машины были поставлены в испытательную лабораторию нефтепродуктов ЛПДС "Володарская". Также для лабораторий ЛПДС "Староликеево" и НПС "Рязань" приобретены анализаторы температуры вспышки в открытом тигле, которые позволяют с высокой точностью контролировать ключевые параметры турбинных масел.

В 2025 году предприятие продолжило работу по повышению квалификации персонала испытательных лабораторий. Обучение прошли 35 специалистов. Инженерно-технический персонал повысил квалификацию на базе Уфимского нефтяного университета и в рамках отраслевого семинара в Тюмени, а лаборанты химического анализа подтвердили свои компетенции в Новокуйбышевском учебном центре.