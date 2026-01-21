Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

День студента в Нижегородской области впервые будут отмечать в течение трех дней

20 января 2026 17:10 Общество
День студента в Нижегородской области впервые будут отмечать в течение трех дней

Фото: министерство молодёжной политики Нижегородской области

В Нижегородской области День студента в этом году впервые будут праздновать в течение трех дней – с 23 по 25 января. Праздник объединит  представители вузов, учреждений СПО и активистов общественных организаций. Площадками для проведения тематических мероприятий станут молодёжный центр «Высота» и вузы региона. Концепция праздника будет объединена символами света: «Свет внутри тебя» - олицетворение личного пути каждого студента, «Оставляем свет включённым» — показатель открытости молодёжного центра «Высота».

23 января пройдут встречи с руководителями и сотрудниками молодёжных центров и пространств региона, а также пресс-завтрак с министром молодёжной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой. На встречах будут обсуждаться планы на 2026 год, выстраиваться цели и векторы совместной работы.

«Впервые мы проводим День студента в таком расширенном формате — три дня, которые объединят все студенческие сообщества Нижегородской области. Это не просто праздник, а площадка для встреч, обсуждения новых идей и планов. Мы создаём пространство для диалога: студентов — с руководством региона, активистов — друг с другом, творцов и предпринимателей — с новыми партнёрами. Наша цель — чтобы каждый молодой нижегородец мог открыть для себя новые возможности для продвижения собственных идей и познакомиться с единомышленниками. Мы ждём и приглашаем каждого студента региона на этот праздник!» — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Празднование развернётся и в стенах вузов региона. Состоятся открытые диалоги и мотивационные встречи студентов с представителями правительства Нижегородской области. Так в НГЛУ им. Добролюбова для студентов будут организованы мастер-классы по иностранным языкам, интерактивное 5D погружение в экосистему университета, флешмобы от студенческих объединений. В НГПУ им. Козьмы Минина пройдет «Фестиваль студенчества» — каждый факультет создаст площадку в разных временных эпохах развития студенчества и проведёт мастер-классы, квизы, викторины, фотосессии, также состоится ежегодный межвузовский студенческий бал. А в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) - турнир под эгидой Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд.

24 января будет посвящено сообществам региона, которые развивают молодёжную политику. Символично, что площадкой проведения мероприятий станет молодёжный центр «Высота», который с 2021 года является «домом для молодёжи» — местом, где можно найти поддержку и реализовать свои идеи.

В этот день активисты общественных организаций будут обмениваться опытом и рассказывать о себе и своей работе гостям центра. Представители КВН Нижегородской области проведут мастер-класс по КВН-разминке, а также лекцию по креативному мышлению от участника Высшей лиги КВН в составе команды «Партия» Александра Корягина. Российские студенческие отряды проведут отрядные дебаты — участникам предложат кейсы, решение которых должно быть креативным, но эффективным. Состоится презентация проектов на премию молодых предпринимателей «Новые лица», лекция и мастер-класс «Дизайн — это всё, что нас окружает», а также киберспортивный турнир.

 Мероприятия Российского общества «Знание» станут важной частью просветительской программы. Лектор Общества «Знание», психолог Центра социально-психологического сопровождения студентов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Ольга Баринова расскажет о проблемах «отцов и детей» и научит, как избежать конфликтов поколений. А закончится день квартирником от резидентов арт-резиденции «Высота» и участников курса Центра креативных компетенций в направлении «Авторская музыка» под живые инструменты.

25 января стартует основная программа празднования. Она включает также мероприятия, посвящённые пятилетию молодёжного центра «Высота», который был открыт в этот день в 2021 году. Вход на большинство мероприятий свободный, но по предварительной регистрации.

В программе дня — старт нового сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»-2026. Лектор Общества «Знание», преподаватель, советник директора по воспитанию Нижегородского медицинского колледжа Артём Родионов проведёт для студентов увлекательный квиз ко Дню российского студенчества «От сессии до сессии». Также пройдут мастер-класс и грантовая игротека от представителей грантового сообщества, встреча сообщества тренеров и модераторов «Уровень», открытый творческий мастер-класс по созданию картины в стиле интерьерной живописи с поталью, мастер-класс по диджеингу, киберспортивный турнир и встреча от Международного клуба дружбы, где участники обсудят главные тренды будущего года с помощью разговорной настольной игры, подготовленной специально для встречи. Завершится празднование массовым катанием на катке в Парке 1 Мая, где соберутся 250 представителей молодёжи региона.

С более полной программой можно будет ознакомиться на сайте.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека.

