Трихолог объяснила нижегородцам, как зимой уберечь волосы на голове

С наступлением холодов вопрос о ношении головных уборов вновь становится предметом оживлённых обсуждений. Трихолог Татьяна Варенова в беседе с главным редактором издания "Стационар-пресс" Алексеем Никоновым рассказала, почему в морозную погоду важно защищать голову и как правильно выбрать шапку.
По словам специалиста, в зимний период кожа головы особенно уязвима. Сосуды у корней волос чувствительны к резким температурным перепадам, холодному воздуху и ветру. Под воздействием этих факторов может возникнуть спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения и питания волосяных фолликулов.
Такое состояние способно спровоцировать ослабление волос, их выпадение и даже развитие кожных заболеваний. Поэтому, по мнению трихолога, игнорировать головной убор в холодное время года — серьёзная ошибка.
Однако при выборе шапки важно учитывать не только её внешний вид, но и состав. Некоторые материалы, особенно синтетика, могут вызывать раздражение и зуд на чувствительной коже головы. Варенова советует отдавать предпочтение изделиям из шерсти, кашемира или смесовых тканей с натуральными волокнами.
Также необходимо, чтобы головной убор подходил по размеру: не сдавливал голову и не травмировал волосы. Слишком тесная шапка может нарушить кровообращение и повредить структуру волос.
Для тех, кто категорически не приемлет шапки, врач рекомендует использовать альтернативные способы защиты — капюшоны, снуды или платки.
