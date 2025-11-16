Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Трихолог объяснила нижегородцам, как зимой уберечь волосы на голове

16 ноября 2025 12:49 Общество
Трихолог объяснила нижегородцам, как зимой уберечь волосы на голове

Фото: Александр Воложанин

С наступлением холодов вопрос о ношении головных уборов вновь становится предметом оживлённых обсуждений. Трихолог Татьяна Варенова в беседе с главным редактором издания "Стационар-пресс" Алексеем Никоновым рассказала, почему в морозную погоду важно защищать голову и как правильно выбрать шапку.

По словам специалиста, в зимний период кожа головы особенно уязвима. Сосуды у корней волос чувствительны к резким температурным перепадам, холодному воздуху и ветру. Под воздействием этих факторов может возникнуть спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения и питания волосяных фолликулов.

Такое состояние способно спровоцировать ослабление волос, их выпадение и даже развитие кожных заболеваний. Поэтому, по мнению трихолога, игнорировать головной убор в холодное время года — серьёзная ошибка.

Однако при выборе шапки важно учитывать не только её внешний вид, но и состав. Некоторые материалы, особенно синтетика, могут вызывать раздражение и зуд на чувствительной коже головы. Варенова советует отдавать предпочтение изделиям из шерсти, кашемира или смесовых тканей с натуральными волокнами.

Также необходимо, чтобы головной убор подходил по размеру: не сдавливал голову и не травмировал волосы. Слишком тесная шапка может нарушить кровообращение и повредить структуру волос.

Для тех, кто категорически не приемлет шапки, врач рекомендует использовать альтернативные способы защиты — капюшоны, снуды или платки.  

Ранее сообщалось, что врачи распознали инсульт у пожилой нижегородки, которая обратилась с жалобами на зуб.

Ранее сообщалось, что врачи распознали инсульт у пожилой нижегородки, которая обратилась с жалобами на зуб.

Здравоохранение Медицина и здоровье
