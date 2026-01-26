Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Власти Арзамаса купили новое здание для военкомата в Выездном

26 января 2026 09:38 Общество
Власти Арзамаса купили новое здание для военкомата в Выездном

Фото: Александр Воложанин

Арзамасская администрация нашла новое здание для военкомата, которое расположено в поселке Выездное. Об этом сообщил глава округа Александр Щелоков.

По словам Щелокова, нынешнее здание военкомата на улице Ленина, построенное еще до революции, находится в недопустимо плохом состоянии. Власти уже несколько лет занимались поиском подходящего варианта для размещения учреждения.

Глава округа уточнил, что в 2019 и 2023 годах были консультации с Минобороны по данному вопросу, но всякий раз предложенные варианты не находили поддержки.

"От горожан и жителей округа тема поднималась периодически, все 7 лет работы искали пути решения", - уточнил мэр.

Он добавил, что в итоге удалось согласовать здание в Выездном, которое было куплено за счет средств областного и местного бюджетов. Сейчас власти совместно с Министерством обороны займутся приведением помещений и территории в надлежащее состояние.

В этом году планируется подготовка документации для последующего ремонта, а затем здание передадут в ведение Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском военном госпитале капитально отремонтировали столовую.

Арзамас Военные Недвижимость
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных