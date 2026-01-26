Власти Арзамаса купили новое здание для военкомата в Выездном

Фото:
Арзамасская администрация нашла новое здание для военкомата, которое расположено в поселке Выездное. Об этом сообщил глава округа Александр Щелоков.
По словам Щелокова, нынешнее здание военкомата на улице Ленина, построенное еще до революции, находится в недопустимо плохом состоянии. Власти уже несколько лет занимались поиском подходящего варианта для размещения учреждения.
Глава округа уточнил, что в 2019 и 2023 годах были консультации с Минобороны по данному вопросу, но всякий раз предложенные варианты не находили поддержки.
"От горожан и жителей округа тема поднималась периодически, все 7 лет работы искали пути решения", - уточнил мэр.
Он добавил, что в итоге удалось согласовать здание в Выездном, которое было куплено за счет средств областного и местного бюджетов. Сейчас власти совместно с Министерством обороны займутся приведением помещений и территории в надлежащее состояние.
В этом году планируется подготовка документации для последующего ремонта, а затем здание передадут в ведение Минобороны.
