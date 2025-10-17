118 преступлений в Нижнем Новгороде помогли выявить дружинники и казаки Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Народные дружинники и представители казачьих организаций оказали значимую помощь нижегородской полиции в обеспечении общественного порядка. Об этом рассказал начальник УМВД России по Нижнему Новгороду Олег Соколов в ходе круглого стола, прошедшего 17 октября в Нижегородском лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова, сообщает "Время Н".

По словам полицейского, за девять месяцев 2025 года к мероприятиям по охране правопорядка в городе было привлечено около 800 человек. В их число вошли участники 11 добровольных народных дружин, а также представители одного казачьего общества - регионального отдела Великого братства казачьих войск.

Благодаря их участию удалось выявить 118 преступлений, а также зафиксировать порядка 1,5 тысячи административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в Нижегородской области зафиксировано снижение уровня преступности на 3%.