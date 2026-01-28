Нижегородских производителей и торговые организации пригласили на очное обучение по маркировке товаров Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Нижегородские производители и торговые организации могут пройти очное обучение по работе с системой маркировки товаров «Честный знак». Мероприятие пройдет 12 февраля в 10.00 в технопарке «Анкудиновка» (18+). Обучение организовано в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, система «Честный знак» обеспечивает прозрачность товарооборота на всех этапах – от производителя до конечного потребителя.

«Обучение предпринимателей работе с системой маркировки «Честный знак» в Нижегородской области проводится на постоянной основе как в формате вебинаров с участием экспертов оператора системы, так и очно при участии специалистов регионального Минпрома и центра «Мой бизнес». Такой подход позволяет представителям бизнеса выбирать наиболее удобный формат и регулярно получать актуальную информацию. На ближайшей встрече эксперты расскажут о ключевых изменениях и тенденциях развития системы в 2026 году, роли маркировки в формировании честной конкуренции и защите прав потребителей, а также о региональной практике ее внедрения», - отметил Максим Черкасов.

Также на встрече будут обсуждаться вопросы противодействия распространению фальсификата, контроля оборота маркированных товаров, ответственности за нарушения, использования данных системы в налоговом администрировании и особенностей маркировки отдельных товарных групп.

По итогам встречи участники смогут получить индивидуальные консультации от экспертов регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, ООО «Оператор-ЦРПТ», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта, а также представителей Нижегородской таможни и управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного Управления МВД России по Нижегородской области.

Для участия в мероприятии необходимо до 4 февраля 2026 года зарегистрироваться на портале «Мой бизнес52»: https://мойбизнес52.рф/events/seminar-po-obyazatelnoy-markirovke-tovarov-v-sisteme-chestnyy-znak-/. Для участия во встрече статус предпринимателя не является обязательным условием.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94. Кроме того, эксперты центра «Мой бизнес» и регионального Минпрома на базе платформы Telegram проводят онлайн-консультации. Подключиться к чату можно по ссылке: https://t.me/+m4RyK9aM0Ww1NWQ6.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак»: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».