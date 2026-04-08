12 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Омской области. Деловая поездка проходит с 6 по 8 апреля 2026 года в соответствии с задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Бизнес-миссия направлена на развитие и углубление кооперационных связей между предприятиями малого и среднего бизнеса Нижегородской и Омской областей. Организатором выступил центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

В состав делегации вошли компании, работающие в сферах химической промышленности, металлургии и металлообработки, приборостроения, производства специализированной мебели, цифровых решений, инжиниринга и защиты интеллектуальной собственности.

В течение трех дней участники проводят серию B2B-переговоров с потенциальными партнёрами, обсуждают перспективы сотрудничества на бирже контактов, посещают предприятия. В программе – визиты в АО «Омский каучук» и ЗАО «Сибгазстройдеталь», а также встречи с представителями органов исполнительной власти и инфраструктуры поддержки бизнеса региона.

«Омская область – один из ключевых промышленных центров Сибири с развитой нефтехимией, машиностроением и агропромышленным комплексом. Для нижегородских компаний это возможность не только представить свою продукцию, но и выстроить долгосрочные кооперационные связи. Формат бизнес-миссии позволяет в сжатые сроки провести десятки предметных переговоров с уже заинтересованными контрагентами. Только в первый день участники деловой поездки провели более 50 переговоров с потенциальными партнерами», - отметили министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородские компании предлагают омским предприятиям химическое сырье и дезинфицирующие средства, металлопрокат и услуги металлообработки, аналитическое оборудование, цифровые решения и услуги по автоматизации, специализированную мебель и комплексные инжиниринговые проекты.

В числе потенциальных партнёров – крупные предприятия нефтехимического комплекса, машиностроения, пищевой промышленности и приборостроения, а также образовательные и научные организации региона.

Центр «Мой бизнес» Нижегородской области взял на себя расходы, связанные с организацией деловой программы, проведением B2B-переговоров и транспортным обслуживанием на территории Омской области.

Участие в бизнес-миссиях доступно для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Нижегородской области и включённых в единый реестр МСП.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фото: Екатерина Тенилова, центр "Мой бизнес" Нижегородской области