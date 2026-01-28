Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Около 330 тысяч нижегородцев уже пользуется приложением "Госуслуги Дом"

27 января 2026 16:53 Общество
Около 330 тысяч нижегородцев уже пользуется приложением Госуслуги Дом

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

327 710 нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги Дом», а в целом в России количество скачиваний приложения превысило 15 миллионов.
Как отметили в Минстрое России, активность пользователей подтверждает, что приложение превратилось в действенный механизм решения жилищных вопросов. Наиболее востребованные функции приложения - оплата счетов и передача показаний, проведение онлайн-голосований на общих собраниях собственников, отправление обращений в управляющую организацию. С помощью приложения в управляющие организации уже отправлено более 5,4 млн обращений, из них свыше 420 тыс. - коллективные.

«Прямой диалог в сфере ЖКХ во многом стал возможен благодаря цифровизации. Сегодня это не просто тренд, а практический инструмент, который ощутимо меняет правила игры для всех участников. Именно поэтому мы проводим планомерную работу по развитию цифровых сервисов в ЖКХ в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключевая задача - создавать инструменты, которые напрямую улучшают качество коммунальных услуг», - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Приложение максимально адаптировано для собственников, которым данные о недвижимости и счетах загружаются автоматически после авторизации с помощью подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги». В ближайших обновлениях разработчики делают шаг навстречу всем жильцам, не являющимся собственниками.

«Сейчас жильцам, которые не являются собственниками, требуется получить гостевой доступ для управления недвижимостью. Но уже скоро в приложении «Госуслуги Дом» появится возможность оплаты услуг ЖКУ по лицевому счету для всех пользователей с подтверждённой учётной записью «Госуслуг». В ближайших обновлениях будет добавлен функционал привязки лицевого счета напрямую к аккаунту жильца, что сделает доступными финансовые сервисы нашего приложения для всех», - рассказал генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Александр Абрамков.

Следующим важным шагом является интеграция «Госуслуги Дом» в домовые чаты национального мессенджера MAX, который превратит площадку для обсуждений в полноценную цифровую среду открытого диалога и управления домом. Аудитория домовых чатов в МАХ уже превысила 6 млн человек.

Напомним, приложение «Госуслуги Дом» создано на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Оно позволяет в одном окне участвовать в онлайн-голосованиях собственников, получать и оплачивать квитанции, передавать показания счетчиков, направлять и отслеживать обращения в УК (индивидуальные и коллективные), пользоваться системой «Умный дом». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

